Українські біженці допомогли б загальмувати скорочення населення Естонії — експерт

Якби 30 тисяч українських біженців залишилися постійно жити в Естонії, це затримало б скорочення населення Естонії більш ніж на 20 років.

Військові біженці, які проживають в Естонії, стрімко збільшать чисельність населення, але в майбутньому населення почне скорочуватися через низьку народжуваність і, згідно з поточним довгостроковим прогнозом, через некомпенсовану імміграцію.

Про це йдеться у звіті Центру моніторингу розвитку канцелярії естонського парламенту, повідомляє ERR.

Центр, який аналізує довгостроковий розвиток суспільства та економіки, склав демографічні сценарії перебування в Естонії 10 тис., 30 тис. та 60 тис. біженців з України.

"Оскільки в Україні триває війна, важко передбачити кількість біженців та час їхнього перебування в Естонії", - зазначив експерт Центру Магнус Пійрітс.

За його інформацією, біженці, які проживають в Естонії, стрімко збільшать чисельність населення, але в майбутньому населення почне скорочуватися через низьку народжуваність і, згідно з поточним довгостроковим прогнозом, через некомпенсовану імміграцію. Нині населення країни складає 1,3 млн людей.

Станом на кінець квітня 2022 року, за даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, до Естонії прибуло понад 35 тисяч українських біженців.

"Оскільки в Україні триває війна, важко передбачити кількість біженців та час їхнього перебування в Естонії", - зазначив Пійрітс.

На основі базового прогнозу населення Євростату, Центр моніторингу розвитку оцінив вплив біженців на населення Естонії до 2100 року на основі трьох сценаріїв.

"Той факт, що в Естонії залишаються біженці, відстрочує, зокрема, спад населення. 10 тисяч біженців збережуть населення Естонії більшим, ніж зазвичай, протягом дев'яти років, 30 тис. біженців - протягом 22 років і 60 тис. осіб - протягом 40 років", - додає Пійрітс.

За його словами, 2100 року в результаті перебування в Естонії 10 тис. біженців населення виросло б на 13 тис. осіб, 30 тис. біженців – на 39 тис. осіб та 60 тис. – на 78 тис. осіб.

"З точки зору ринку праці важливим показником є ​​співвідношення літніх людей і людей працездатного віку, яке значно покращиться до 2050 року. Військові біженці в довгостроковій перспективі почуватимуться в Естонії добре, оскільки третина біженців - це діти, а рівень освіти дорослих відповідає середньому в Естонії", - сказав Пійрітс.

За попередніми даними Департаменту соціального страхування, близько 50% біженців у віці 30-34 років мають вищу освіту, тобто такий же добрий рівень освіти, як і в середньому у жителів Естонії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну. Виступаючи у Верховній Раді президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

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