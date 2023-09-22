Українські біженці масово покидають Польщу: їх переманює інша країна

Польща та Німеччина стали лідерами за кількістю біженців з України.

Сотні українських біженців залишають Польщу, утім, їдуть вони не додому, а до Німеччини. Країна пропонує українцям безкоштовні курси вивчення мови, високу щомісячну допомогу та доступ до ринку праці.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Від серпня 2022 року понад 410 тисяч українців отримали статут тимчасового захисту в Німеччині.

Водночас у сусідню Румунію переїхали 70 тис. осіб, а в Італію – 40 тис.

"Йдеться не про тих українців, які виїхали за кордон за минулий рік. Це біженці, які мігрують усередині ЄС. Наприклад, із Польщі виїхало 350 тис. осіб, із Чехії – майже 50 тис. осіб", - зазначається у повідомленні.

Польща та Німеччина стали лідерами за кількістю біженців з України. Українці дізнаються про привабливіші умови життя в Німеччині від своїх близьких та знайомих.

За даними дослідження платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, 43% біженців саме за рекомендаціями знайомих переїхали до Німеччини.

Зазначається, що біженців цікавлять насамперед соціальні виплати, а не зарплати.

"Так, 42% українців переїхали до Німеччини через вищі виплати і лише 27% через вищі зарплати. 99% українських біженців проходять курс інтеграції – діти навчаються у місцевих школах, дорослі ходять на безкоштовні курси німецького навчання. Роботу знайшли лише 31% біженців", - йдеться у матеріалі.

Яку допомогу можуть отримати українці

Наприклад, сім'я біженців, яка складається з матері, двох дітей віком від 5 до 18 років та дорослої жінки (бабусі) щомісяця може отримувати виплату в розмірі 1700 євро.

Як зазначає директорка з міжнародного розвитку EWL Group Міхаліна Селевич, директорка з міжнародного розвитку, такими темпами, якщо війна продовжиться, а міграційні тенденції збережуться, вже наступного року українці будуть найбільшою групою іноземців у Німеччині.

"Якщо війна триватиме, а нинішні міграційні тенденції збережуться на такому самому рівні, то вже у 2024 році громадяни України можуть стати найбільшою групою іноземців у Німеччині, яка характеризується високою професійною активністю", – пояснює Селевич.

Українські біженці у Польщі

Польща наступного року може не продовжити виплати українським біженцям.

Наступного року Польща, найімовірніше, скоротить значну частину допомоги українським біженцям на тлі конфлікту з імпортом зерна.

В Україні триває повномасштабна війна, і російські війська продовжують атаки як на фронті, так і по мирних населених пунктах. Тож низка країн світу надалі приймає українських біженців 2023 року і наразі жодна держава не повідомляла про припинення цього.

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