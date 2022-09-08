Українські біженці повертаються додому: митники пояснили, які речі і скільки можна ввозити з-за кордону

Чимало українських сімей повертаються додому після свого тимчасового прихистку за кордоном.

Громадянам нагадали деякі правила ввезення особистих речей і товарів до України, зважаючи на те, що вміст валіз міг суттєво зрости після кількамісячного перебування поза рідним домом, та ще й у різні сезони.

Про це повідомили у Державній митній службі в Телеграмі.

Наголошується, що особисті речі, які громадянами переміщують у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, не оподатковуються митними платежами і звільняються від проведення заходів офіційного контролю.

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За загальним правилом, особисті речі не декларуються письмово. Проте, за бажанням, громадянин може задекларувати свої особисті речі письмово. Крім того, письмову декларацію необхідно обов’язково подати, якщо цього вимагає посадова особа митниці.

Перелік товарів, які можуть бути зараховані до особистих речей громадян, наведений у статті 370 Митного кодексу України.

Нижче наведені найпоширеніші позиції цього переліку:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки; 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

особисті прикраси, зокрема з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

переносні музичні інструменти в кількості не більше двох штук;

стільникові (мобільні) телефони в кількості не більше двох штук, пейджери;

переносні персональні комп’ютери в кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них;

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

лікарські засоби (в порядку та обсягах, визначених Кабінетом міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування");

звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски в кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а в разі відсутності дітей - в кількості не більше однієї штуки;

одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - в кількості не більше однієї штуки;

спортивне спорядження, зокрема, велосипед, призначене для використання однією особою.

Якщо крім особистих речей переміщуєте якісь придбані за кордоном подарунки, сувеніри й інші товари, то необхідно пам’ятати, що без оподаткування одна особа може ввезти до України товари:

загальна вага яких не перевищує 50 кг, або

загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро.

Нагадаємо, Україна і Польща домовилися про відкриття додаткового пункту пропуску, щоб зменшити рекордні черги на кордоні.

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