Українські біженці у Великій Британії можуть втратити роботу та житло через затримки з продовженням віз

Деякі українці вже отримали відмови у продовженні договорів оренди, а деяким повідомили, що вони не зможуть працювати, поки триває процес оновлення візи.

Українці, які знайшли прихисток у Великій Британії, ризикують опинитися у складній ситуації через затримки у продовженні віз. Процедура, яку проводить Міністерство внутрішніх справ, може залишити деяких заявників без можливості довести своє право на проживання та роботу на період до восьми тижнів. Це створює загрозу втрати житла та роботи, оскільки орендодавці та роботодавці побоюються штрафів за співпрацю з людьми без чинного дозволу на перебування в країні.

Про це пише The Guardian.

Деякі українці вже отримали відмови у продовженні договорів оренди, а деяким повідомили, що вони не зможуть працювати, поки триває процес оновлення візи. Активісти закликають британську владу спростити процедуру та автоматизувати продовження віз, щоб уникнути кризи, яка може виникнути через великий наплив заявок. Очікується, що з 4 лютого по червень Міністерство внутрішніх справ отримає десятки тисяч запитів від українців, які прибули до Великої Британії у 2022 році.

"Ця складна система завдає багатьом людям великих клопотів", – каже Симона Шехтман, координаторка групи "Бірмінгем для України". За її словами, серед постраждалих – переважно жінки з дітьми, які приїхали, рятуючись від війни, поки їхні чоловіки залишилися в Україні. Вона також зазначила, що в ЄС продовження віз відбувається автоматично, що значно зменшує навантаження на біженців.

Ще одним викликом для українців є те, що час, проведений у Великій Британії, не враховується для отримання громадянства, що відрізняє їх від більшості інших груп біженців.

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"Чотири з половиною роки – це не тимчасовий період. Люди пустили коріння, здобувають освіту, а діти, які приїхали у дворічному віці, тепер більше пов’язані з Великою Британією, ніж із країною, звідки виїхали", – додає Шехтман.

Вона також звернула увагу на те, що українці з окупованих територій, які повернуться, можуть знайти свої міста зруйнованими, а місцеві інституції зміненими через російську політику русифікації.

Професор Бірмінгемського університету Сара Джонс пояснює, що більшості українців візи, ймовірно, продовжать, і вони отримають так званий дозвіл 3C, який дозволяє залишатися у Великій Британії, поки їхні заявки розглядаються. Проте проблемою є те, що багато хто не зможе довести свій статус у цей період, що створює правову невизначеність.

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"Процес подання документів дуже складний навіть для тих, хто добре знає англійську, а жорсткі терміни ускладнюють ситуацію. Будь-яка заявка, подана за межами 28-денного періоду, буде автоматично відхилена", – зазначає Джонс.

Голова Асоціації українців Великобританії Петро Ревко також підкреслює, що ситуація збігається з третьою річницею війни, що робить цей час особливо важким для українців. Він вважає, що процес продовження віз слід було розпочати набагато раніше, оскільки через невизначеність поширюються чутки та паніка, а шахраї вже почали пропонувати "прискорене оформлення" за великі гроші.

Нагадаємо, в п'ятницю, 31 січня, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну.