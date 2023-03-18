Українські біженці в Польщі можуть отримати кошти на придбання ліків: деталі

Біженці з України, які виїхали після 24 лютого, можуть отримати 500 злотих на купівлю ліків.

У Польщі для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за цим посиланням. Далі вам надішлють сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації.

Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.

Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96.

Нагадаємо, Європейська комісія планує у разі потреби ініціювати подовження терміну надання тимчасового захисту українцям до 2025 року, які виїхали через повномасштабну війну Росії.

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