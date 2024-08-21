Українські біженці в Угорщині можуть залишитися без притулку: кого це стосується

Українським біженцям в Угорщині може загрожувати втрата притулку через новий закон. Згідно з ним, безкоштовне житло та грошову допомогу отримають лише ті, хто офіційно зареєстрований у зонах бойових дій в Україні.

Про це повідомило ВВС.

В Угорщині є спеціальний список з 13 регіонів України, який уряд оновлюватиме щомісяця. Наразі Будапешт прихистив 31 тисячу українців, але невідомо, скільки з них постраждають від нового закону.

Правозахисники зазначають, що найбільше постраждають представники ромської меншини з Закарпаття, які все ще живуть у притулках, які Будапешт планує закрити. Їхня ситуація ускладнюється тим, що багато з них мають паспорти як Угорщини, так і України. Інші країни відмовили їм у притулку через угорське громадянство.

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що через новий закон близько двох-трьох тисяч біженців можуть втратити доступ до субсидованого житла.

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що "багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників здавати житло".

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявивляв, що Угорщина не планує передавати Україні біженців призовного віку, зазначаючи, що країна не дозволить відправляти людей на смерть.

Читайте також: