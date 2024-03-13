Скільки українців не повернеться додому з-за кордону після війни — дослідження

За межами України після війни можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн біженців.

За два роки повномасштабного вторгнення на 20 відсотків зросла кількість українців, які втекли від війни за кордон і не хочуть повертатися в Україну.

Про це свідчать результати нового дослідження, яке опублікував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Дослідники оцінили повернення українських біженців за трьома сценаріями - оптимістичним, середнім та песимістичним. Згідно з оптимістичним сценарієм, до України з-за кордону повернеться 2,2 мільйона осіб, за песимістичним - 1,2 мільйона осіб.

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При цьому 61 відсоток біженців висловив готовність повернутися додому після завершення війни.

Серед факторів, що стимулювали б повернення вони назвали закінчення війни, припинення бойових дій та повітряних ударів, вищий рівень життя в Україні та можливість знайти добре оплачувану роботу.

Жінок, що прагнуть повернення на батьківщину, на 55 відсотків більше, ніж чоловіків. Ймовірно, чоловіків лякає неможливість повторного виїзду за кордон або покарання за незаконний перетин кордону для ухилення від призову до війська.

За результатами дослідження фахівці ЦЕС рекомендують урядові:

посилити співпрацю з ЄС з повернення українців після війни;

запланувати швидку повоєнну відбудову потерпілих регіонів;

передбачити допомогу людям на час відбудови;

посилити комунікацію зі співвітчизниками за кордоном через дипломатичні представництва;

спростити реінтеграцію дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських вишів;

дати біженцям можливості вільного переміщення та вибору місця проживання, аналогічно з правами громадян Євросоюзу.

Скільки українців у яких країнах перебуває

За розрахунками дослідників, станом на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Переважна більшість біженців – це жінки (найбільша частка – жінок у віці 35-44 років – 13%) та діти.

Найбільша частка українських біженців у Європі перебуває в Німеччині (30%) та Польщі (22%). У Німеччині перебуває 1,3 млн українців, у Польщі - 951,6 тисячі, у Чехії - 381,2 тисячі.

Поза країнами Європи, найбільшими країнами за кількістю прийнятих з початку повномасштабного вторгнення українців – США (280 тисяч), Велика Британія (253,2 тисячі) і Канада (210,2 тисячі).

За даними дослідників, 230 тисяч українців виїхали в Європу через Росію та Білорусь, а ще 1,3 мільйона виїхали до РФ та Білорусі і там залишилися.

Нагадаємо, у європейських країнах знижується кількість біженців з України, які користуються тимчасовим захистом.

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