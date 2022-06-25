Українські біженці зможуть отримати розширену допомогу у Польщі: деталі

Уряд Польщі змінив розпорядження, що стосується допомоги біженцям з України.

Йдеться про зміни виплат польським сім'ям, у яких проживають українці, і яким держава покриває кошти проживання і харчування.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Передбачається, що фінансова допомога таким польським сім’ям в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів – відколи громадянин України перетнув польський кордон.

Фінансова допомога з розрахунку 40 злотих на день (приблизно 300 грн) на людину виплачуватиметься тим польським сім’ям, які прийняли у себе осіб з інвалідністю, вагітних жінок, осіб пенсійного віку (жінок понад 60-ти років, чоловіків понад 65-ти років). Крім того, вона виплачуватиметься тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12-ти місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.

Нагадаємо, Арестович попередив, якщо війна в Україні затягнеться, більшість людей не повернеться з-за кордону.

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