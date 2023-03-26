Українські біженки можуть стати жертвами сексуальної експлуатації – дослідження

Жінки, які виїхали з України до Європи через війну, ризикують зіткнутися з хвилею "сексуалізованого насильства".

Про загрозу йдеться в дослідженні компанії Thomson Reuters, що здійснили фахівці спільно з ОБСЄ, пише The Guardian.

Вони обрали глобальний пошуковий трафік у період з 24 лютого 2022 року. Спостереження виявили, що серед європейських інтернет-користувачів значно зріс інтерес до порнографічних матеріалів за участю або на тему українських біженців.

У Thomson Reuters вважають, що наслідком зростання інтересу до "українського порно" може стати зростання кількості випадків кібервуайерізму — нового виду злочинів — відео спостережень, що спричинені пристрастю до підглядання за сторонніми людьми в інтимні моменти — щодо українок і, а також сексуальної експлуатації жінок з України.

"Високий попит від чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток", — заявив спецпредставник ОБСЄ Валіант Річі.

Він стверджує, що дослідники вже виявили випадки, коли в чатах українських біженців з'являлися пропозиції попрацювати в "секс-індустрії". Також дослідники помітили, що зросли масштаби онлайн-реклами секс-послуг, які нібито надаються українками.

Нагадаємо, що 50 тисяч українців отримають додаткові виплати від Норвегії. Країна виплатить додаткові кошти 50 тисячам українців, які постраждали від війни.

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