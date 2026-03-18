Українські бренди Sherlock Secrets та Tea Moments представлять країну на Food & Drink Expo у Великій Британії

Українська FMCG-компанія «Трипільське Сонце» візьме участь у міжнародній виставці Food & Drink Expo, яка відбудеться 13–15 квітня 2026 року у Національному виставковому центрі (NEC) у Бірмінгемі, Велика Британія. На виставці компанія представить свої чайні бренди Sherlock Secrets та Tea Moments — сучасні продукти, орієнтовані на міжнародні ринки.

Food & Drink Expo є однією з ключових подій харчової індустрії у Великій Британії. Щороку виставка об’єднує понад 1200 експонентів та більш ніж 25 000 професійних відвідувачів, серед яких ритейлери, дистриб’ютори, виробники та експерти ринку з різних країн світу. Подія є важливою платформою для розвитку міжнародної співпраці та пошуку нових бізнес-партнерств.

Цього року бренд Tea Moments також був відібраний для участі у спеціальній програмі Taste of the Future, яка традиційно відкриває виставку та присвячена інноваційним продуктам і новим трендам харчової індустрії. Включення бренду до цієї програми підкреслює потенціал українських виробників у створенні сучасних продуктів, що відповідають глобальним споживчим трендам.

За підсумками 2025 року бренди компанії демонструють стабільне зростання на українському ринку:

Sherlock Secrets займає 4,8% ринку чаю, а Tea Moments — 4,5%, що підтверджує їхню популярність серед споживачів та потенціал для подальшої міжнародної експансії.

За словами CEO компанії Юлії Романцової, участь у Food & Drink Expo є важливим етапом розвитку компанії на міжнародних ринках.

«Ми бачимо великий потенціал українських чайних брендів на міжнародних ринках. Участь у Food & Drink Expo — це можливість представити наші продукти міжнародній аудиторії, знайти нових партнерів та показати, що українські виробники можуть створювати конкурентоспроможні продукти світового рівня», — зазначила вона.

Компанія планує використати виставку як платформу для розвитку експортних продажів, встановлення партнерств з ритейлерами та дистриб’юторами, а також для презентації сучасного підходу до розвитку чайної категорії.

Довідка

ТОВ «Трипільське Сонце» — українська FMCG-компанія та виробник чаю. Компанія випускає продукцію під брендами «Трипільське Сонце», Tea Moments, Sherlock Secrets та «Чайна Родина» та має власне виробництво в Україні. Близько 10% продукції компанії експортується на міжнародні ринки.

