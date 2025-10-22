ТСН у соціальних мережах

Світ
128
2 хв

Українські чоловіки 18-22 років масово виїжджають до Німеччини: оприлюднено цифри

Кількість українців віком 18-22 роки, які шукають притулку в Німеччині, на початку жовтня зросла у понад 10 разів, порівняно із ситуацією до 26 серпня.

Богдан Скаврон
Українські біженці у Німеччині

Українські біженці у Німеччині / © ТСН

Німеччина спостерігає стрімкий наплив молодих українських чоловіків після того, як особам віком 18-22 роки дозволили виїжджати з України.

Про це в середу, 22 жовтня, повідомило Міністерство внутрішніх справ у Берліні агентству AFP, передає Barrons.

Як свідчать оприлюднені цифри, кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, у понад 10 разів зросла після 26 серпня, коли було послаблено правила щодо виїзду за кордон.

Уже станом на 8 вересня в середньому до Німеччини прибувало понад 1000 молодих українців, а від 6 жовтня ця кількість зросла до 1796 за тиждень, порівняно зі 138 за тиждень станом на 25 серпня.

«Можливо, що це фаза посилення міграції після впровадження правил, прийнятих Україною цього літа, і що кількість молодих чоловіків, які шукають захисту, може знову зменшитися», — заявили у міністерстві.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати з України, окрім виняткових випадків.

26 серпня в Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, які не підпадають під призов — мінімальний вік для призову було знижено до 25 років у квітні 2024 року.

За даними Організації Об’єднаних Націй, з лютого 2022 року понад 5,6 мільйона українців знайшли притулок за кордоном, переважна більшість з них — у Європі. Понад мільйон з них переїхали до Німеччини.

Нагадаємо, до Федерального відомства у справах міграції та біженців у Німеччині надходять сотні повідомлень про втікачів від війни з України, які для спілкування потребують перекладача з угорської мови. Як виявила перевірка, деякі біженці з України були власниками паспортів Угорщини.

