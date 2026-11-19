Українці місяцями живуть у бомбосховищах Швейцарії: чому біженців поселили під землею / © ТСН

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Близько сотні біженців уже кілька місяців мешкають брудних бункерах у на заході Швейцарії. Через нестачу місць для проживання місцева влада змушена використовувати бомбосховища як тимчасове житло. Однак умови там негативно позначаються на фізичному та психологічному здоров’ї людей.

Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник RTS.

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Одним із тих, хто опинився в таких умовах, став близько 40-річний українець Юрій Смирнов. Він уже кілька місяців живе в укритті цивільного захисту в населеному пункті Кларанс.

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Чоловік скаржиться на бруд, нестачу природного освітлення та вентиляції, а також постійну тісняву. За його словами, перебування під землею серйозно погіршило психологічний стан.

«Моє здоров’я значно погіршилося. Психологічно мені дуже важко. Мені сняться кошмари. Я знову переживаю деякі сцени війни», — розповів українець.

Зрештою ситуація стала настільки нестерпною, що він вирішив ночувати просто неба, а не залишатися в укритті.

У бомбосховищах люди живуть місяцями

Подібні проблеми мають й інші чоловіки, які мешкають у підземних приміщеннях. Попри вдячність Швейцарії за наданий прихисток, вони зізнаються, що тривале перебування під землею суттєво ускладнює повсякденне життя.

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Зокрема, один зі студентів фізичного факультету розповів, що через постійний шум не може нормально навчатися та зосереджуватися на власних проєктах.

«В укритті дуже шумно. Я не можу зосередитися на домашніх завданнях, своїх проєктах і навчанні», — поділився він.

У бомбосховищі в Кларансі нині проживають майже 60 людей, яких розмістили у трьох спальних приміщеннях. Ще приблизно 50 біженців перебувають в аналогічному укритті в Ешаллані.

Обидва об’єкти призначені виключно для чоловіків. За інформацією установи з прийому мігрантів кантону, туди не поселяють людей, чиї проблеми зі здоров’ям несумісні з такими умовами проживання. Водночас статус перебування людини в країні не є критерієм для розподілу.

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Швейцарські організації, зокрема Швейцарська організація допомоги біженцям, вважають підземні укриття цивільного захисту непридатними для тривалого проживання людей, які шукають притулку.

Влада визнає проблему, але стверджує, що не має достатньо житла.

Однією з головних причин проблеми називають збільшення кількості людей з України. Додаткові труднощі створює завершення термінів оренди деяких приміщень, які раніше використовували для розміщення біженців.

Раніше ми писали, що Польща підготувала три сценарії на випадок напливу біженців з України взимку.

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