Українські дипломати жорстко звинуватили Ізраїль в “проросійській позиції”

Українське посольство в Ізраїлі звинуватило чинний уряд цієї країни на чолі з Беньяміном Нетаньягу у налагодженні тісної співпраці з Російською Федерацією на тлі масштабної агресії, яку веде Кремль проти України, де проживає значна єврейська громада.

Відповідну заяву було опубліковано на Facebook-сторінці українського дипломатичного представництва в Ізраїлі у неділю, 25 червня.

“Поки український народ, у тому числі його значна єврейська громада, стікає кров’ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією щодо свого нейтралітету (хоча вже й не приховуючи цього), активно налагоджує відносини з Російською Федерацією... Так званий “нейтралітет” ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція”, - йдеться у повідомленні.

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У посольстві звернули увагу на “майже повну відсутність” гуманітарної допомоги Україні та бездіяльність щодо надання оборонної допомоги протягом останніх 1,5 року. А також на те, що Ізраїль не запроваджував санкцій проти Росії, а, навпаки, збільшив двосторонню торгівлю протягом останніх двох років.

Українські дипломати нагадали про два раунди переговорів уряду Ізраїлю з міністерством закордонних справ РФ та плани створити ще одне російське дипломатичне представництво в Єрусалимі. Відвідини минулого тижня високопоставленими ізраїльськими чиновниками дипломатичного прийому в посольстві РФ вони назвали “відвертою зневагою моральних кордонів”.

“Крім того, Міністерство закордонних справ Ізраїлю зберігає мертве мовчання щодо регулярних антисемітських заяв Путіна та його поплічників”, - йдеться у повідомленні.

Посольство закликало уряд Ізраїлю змінити свою позицію, підтримати Україну заходами оборони, “підтримати свободу та демократичний світовий порядок”.

“Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!” — наголошують українські дипломати.

Як повідомляє The Jerusalem Post, після цієї заяви ізраїльське МЗС планує викликати українського посла Євгена Корнійчука для пояснень.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак закликав владу Ізраїля дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва.

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