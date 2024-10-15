Українські діти із тимчасовим захистом можуть не отримати дозвіл на в'їзд до Польщі — що відомо

Під час перетину кордону необхідно мати дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl.

Діти з України, яким не виповнилося 13 років, із тимчасовим захистом, можуть не отримати можливість в'їзду до Польщі, якщо у них немає електронного документа Diia.pl.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Номер PESEL і застосунок Diia.pl: що відомо про нові правила для українців в Польщі

Прльські прикордонники пояснили, що лише наявність довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документа Diia.pl не дає права громадянам України повторно перетинати територію Польщі або подорожувати на цій основі в інші країни Шенгенської угоди.

Також у Польщі заявили, що діти віком до 13 років, які не мають електронного документа Diia.pl, не зможуть перетнути кордон Польщі або подорожувати до інших країн Шенгенської зони:

"Для цієї категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред’явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL не дає права громадянам України на повторний в'їзд до Польщі чи подорож до інших країн Шенгенської угоди", — йдеться у відповіді прикордонної служби.

Нагадаємо, спеціальний модуль додатку mObywatel Diia.pl створили 2022 року задля долучення біженців з України до польської електронної бази документів та надати їм доступ до цифрових послуг на території країни.

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