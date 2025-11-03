Українські дрони атакували Саратовську область РФ: повідомляють про вибухи та роботу ППО

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 листопада у Саратовській області РФ пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці Саратова та Енгельса повідомляють про спрацювання систем протиповітряної оборони та сирени повітряної тривоги.

За даними російських Telegram-каналів, зокрема SHOT, перші вибухи пролунали близько першої години ночі, і з того часу періодично чути нові хлопки та звуки прольоту безпілотників. Мешканці Балаковського й Калінінського районів також повідомляють про гучні вибухи у небі.

Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки поки що немає. Раніше у Саратові в цілях безпеки тимчасово закрили аеропорт, а в сусідній Пензенській області запровадили план «Ковёр».

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.