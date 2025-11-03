ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Українські дрони атакували Саратовську область РФ: повідомляють про вибухи та роботу ППО

У ніч проти 3 листопада над Саратовською областю РФ пролунали вибухи — місцеві повідомляють про атаку українських дронів і роботу ППО, офіційних підтверджень поки немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 листопада у Саратовській області РФ пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці Саратова та Енгельса повідомляють про спрацювання систем протиповітряної оборони та сирени повітряної тривоги.

За даними російських Telegram-каналів, зокрема SHOT, перші вибухи пролунали близько першої години ночі, і з того часу періодично чути нові хлопки та звуки прольоту безпілотників. Мешканці Балаковського й Калінінського районів також повідомляють про гучні вибухи у небі.

Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки поки що немає. Раніше у Саратові в цілях безпеки тимчасово закрили аеропорт, а в сусідній Пензенській області запровадили план «Ковёр».

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie