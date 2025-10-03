ТСН у соціальних мережах

Українські дрони атакували Сочі під час візиту Путіна

Жителі російського міста повідомляли в соцмережах про постріли систем ППО над Чорним морем і вибухи на тлі сирен.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Українські дрони атакували російське місто Сочі, де увечері 2 жовтня на Валдайському форумі виступав президент РФ Володимир Путін. Через атаку безпілотників довелося закрити місцевий аеропорт.

Про це повідомило видання The Moscow Times.

Перші офіційні повідомлення про загрозу безпілотників з’явилися невдовзі після того, як російський президент завершив свою промову та блок питань та відповідей.

Близько 22:30 було закрито аеропорти в Сочі та Геленджику. Під час дії обмежень на запасні аеродроми відправили 10 літаків, які виконували рейси в Сочі.

Ще через півгодини сочинський мер Андрій Прошунін оголосив про загрозу атаки безпілотників на місто.

Місцеві жителі повідомляли в соцмережах про постріли систем ППО над Чорним морем і вибухи на тлі сирен.

Міноборони держави-агресорки згодом прозвітувало про те, що від 21:30 2 жовтня до 07:00 3 жовтня начебто було уражено 11 українських дронів над акваторією Чорного моря.

Виступ Путіна на пленарній сесії клубу Валдай у Сочі тривав майже чотири години та завершився близько 22:00.

Нагадаємо, на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай» президент РФ Володимир Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки впорається з американськими ракетами Tomahawk.

