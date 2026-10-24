Українські дрони б’ють по російській авіації: у Москві масово затримують рейси, збитки зростають

Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

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У суботу, 24 жовтня, у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів на тлі атаки українських безпілотників. Найбільше змін у розкладі зафіксували в аеропорту Шереметьєво, також проблеми виникли у Внуково та Домодєдово.

Про це повідомляє російський Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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За підрахунками авторів каналу, у Шереметьєво затримали або скасували 65 рейсів на виліт і 106 на приліт. У Внуково зміни торкнулися близько 40 рейсів.

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Водночас на сайті Домодєдово знову виникли технічні проблеми: не відкривалися головна сторінка, онлайн-табло та інші сервіси, за винятком купівлі квитків.

Пасажири Шереметьєво розповіли про тривале очікування в терміналі D, де, за їхніми словами, із шостої ранку літаки не вилітали, а в розкладі з’являлися перенесення та скасування рейсів.

© із соцмереж

«Хоча жодної інформації про закриття аеропортів ніде немає. Обстановка нормальна. Людей багато, але не критично», — розповіли пасажири.

За їхніми спостереженнями, міжнародні рейси продовжували відправляти, тоді як внутрішні переважно затримували.

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Російські авіакомпанії втрачають прибутки

За даними Forbes із посиланням на Росавіацію, протягом перших восьми місяців 2026 року російські аеропорти закривали 2860 разів. Це у 4,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

На тлі обмежень російські авіакомпанії можуть втратити за підсумками 2026 року понад 200 млрд рублів (2,49 мільярда доларів США).

Крім того, приблизно вчетверо зросла кількість рейсів, які перенаправляли на запасні аеродроми. Якщо у 2025 році такі випадки могли коштувати авіакомпаніям 2,3 млрд рублів, то цьогорічні витрати оцінюють у 6–10 млрд рублів.

Виконавчий директор інформаційно-аналітичного агентства «АвіаПорт» Олег Пантелеєв пояснив, що перенаправлення літаків спричиняє додаткові витрати на пальне, оплату праці персоналу та обслуговування на запасних аеродромах.

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Обмеження поширилися на Урал і Західний Сибір

За інформацією Forbes, загальна тривалість дії планів «Ковер», які передбачають обмеження польотів, у 2026 році зросла у 4,1 раза.

При цьому рейси дедалі частіше затримують або скасовують ще в аеропортах вильоту, а не перенаправляють на запасні летовища. Географія обмежень також розширилася: крім інших регіонів Росії, вони охопили Урал і Західний Сибір.

Нагадаємо, напередодні, 23 жовтня, усі чотири московські аеропорти тимчасово припинили приймати та відправляти літаки на тлі атаки безпілотників. У «Шереметьєво» оголосили повітряну тривогу та розпочали евакуацію пасажирів до безпечних зон, а мандрівників попередили про можливі тривалі затримки рейсів.

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