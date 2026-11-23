Український морський дрон / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Албанія категорично спростувала інформацію про те, що українські морські дрони, які атакували російський корвет «Меркурій» біля берегів Лівії, могли стартувати з її території. У Тірані назвали такі звинувачення безпідставними та закликали припинити поширення недостовірних повідомлень.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Албанії в соцмережі X.

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У відомстві заявили, що звернули увагу на повідомлення, в яких Албанію пов’язують з атакою морських безпілотників на російський військовий корабель поблизу Лівії.

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«Згадані повідомлення не відповідають дійсності та не відображають фактів. Албанія не була причетна до цього інциденту, і її територія не використовувалася та не надавалася для проведення або сприяння такій атаці», — наголосили в МЗС.

Албанські дипломати підкреслили, що звинувачення не підкріплені доказами, які можна перевірити.

У міністерстві також закликали тих, хто поширює подібну інформацію, виправити її та відповідальніше ставитися до висвітлення таких чутливих питань.

Що відомо про українську атаку на корвет «Меркурій»

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський та Служба безпеки України повідомили про успішну спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі.

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За інформацією СБУ, українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва, які доправили до місця операції та спустили на воду з так званого материнського судна.

Попри спроби російських сил знищити безпілотники вони досягли визначених цілей.

У спецслужбі заявили, що внаслідок атаки було потоплено російський корвет «Меркурій» разом із бойовим вертольотом Ка-27, який перебував на його борту. Також українські дрони уразили підсанкційний суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення військових вантажів.

«Визначених цілей досягнуто», — наголосив Зеленський, подякувавши учасникам операції.

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Раніше видання Naval News повідомляло про потужний вибух на російському кораблі в Бенгазі. Супутникові знімки, які досліджували OSINT-аналітики, вказували на те, що судно могло частково затонути.

У Кремлі не стали підтверджувати масштаби втрат після української операції.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ситуацією займається Міністерство оборони РФ, яке надасть інформацію, якщо вважатиме це за потрібне. Водночас він визнав, що в Москві звернули увагу на заяву Зеленського щодо атаки.

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