Українські дрони можуть вийти на ринок США: Київ і Вашингтон готують нові домовленості

Прапори України та США / © Associated Press

Україна та США готують новий документ про широке безпекове співробітництво, зокрема у сфері дронів. Над домовленостями працюють Офіс Президента, Рустем Умєров, а також посольство України у США.

Таку дипломатичну роботу підтвердило джерело ТСН.ua в Офісі президента,

Нові домовленості можуть включати попередні пропозиції України щодо дронів. Водночас сама угода передбачатиме ширшу співпрацю.

Напередодні CBS News із посиланням на власні джерела повідомляло, що Україна та США вже підготували меморандум, у якому прописані умови потенційної оборонної угоди між країнами.

Нещодавно пані посол повідомляла, що Міністерство юстиції США вилучило Україну з переліку країн, з яких імпорт озброєнь був обмежений або заборонений. Це юридично відкриває можливість для постійного імпорту окремих категорій української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів.

Вона також зазначила, що рішення прибирає «штучні регуляторні бар’єри» для виходу українських DefenseTech-виробників на ринок США. За її словами, тепер правила Міністерства юстиції США відповідатимуть політиці Державного департаменту, який вважає Україну союзником у сфері оборони.

Водночас переговори щодо ширшої оборонної угоди між Києвом і Вашингтоном поки стикаються з політичними труднощами. За даними CBS News, частина представників Білого дому та Пентагону раніше не підтримувала ідею передавання українських технологій.

