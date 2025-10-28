Українські дрони проривають «тьму ППО»: які цілі обирають ЗСУ для ударів по Москві

Дрони атакували аеродром у Підмосков’ї / © ТСН.ua

Українські «добрі дрони» знову долетіли до Москви та дві ночі поспіль атакували об’єкти на території Російської Федерації. Ця стратегія так званих діпстрайків, або глибинних ударів, є абсолютно раціональною, оскільки ворог втрачає не лише військові ресурси, але й ключові інституції та фінансові надходження.

Своїми думками про мету ударів по РФ та ситуацію на фронті поділився військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Раціональна ціль: чому ЗСУ б’ють саме по Москві

Головна мета ударів по столичному регіону РФ — це ураження ключових інституцій та центрів, безпосередньо залучених у війні проти України. На думку експерта, цілі атак цілком виправдані, адже саме в Москві розташовуються установи, що керують російськими окупаційними військами.

«Чому саме на Москву крайні дві ночі летять невідомі чи відомі добрі дрони? [Тому що там — ред.] центри прийняття рішень, командні пункти, пункти управління та зв’язку, тобто всі ці інституції та установи, які безпосередньо залучені для керівництва російськими військами», — зазначив Селезньов.

Він також підкреслив, що такі удари мають важливе значення для фронту. Чим більше втрат ворог зазнає в тилу, тим менше цих ресурсів буде спрямовано безпосередньо на передову. Крім того, українські сили цілеспрямовано б’ють по об’єктах нафтоперероблення та газорозподільчій системі, що зменшує наповнення російського бюджету.

Дрони проривають «тьму» протиповітряної оборони

Попри високу щільність протиповітряної оборони (ППО) навколо російської столиці, українські дрони все одно долітають до своїх цілей. За словами експерта, Москва добре захищена та має на озброєнні комплекси ППО С-300, С-400 та зенітно-ракетні комплекси «Панцир С-1».

«Там тьма комплексів ППО С-300, С-400, зенітно-ракетних комплексів Панцир С-1. Тобто Москва ретельно захищається, проте навіть попри таку щільну протиповітряну оборону, добрі дрони долітають до самої російської столиці», — підсумував Селезньов.

Він також додав, що цілком справедливо, щоб москвичі відчули на собі війну, оскільки вони причетні до її початку у 2014 році.

Атака на аеродром «Раменське»

Як стало відомо після однієї з останніх атак, вранці 27 жовтня, проліт дронів помітили у низці районів на південь від російської столиці. Пізніше на карті пожеж FIRMS NASA були зафіксовані ділянки з підвищеною температурою біля аеродрому «Раменське», що розташований приблизно за 36 кілометрів від центру Москви. Хоча формально він зареєстрований як аеропорт міста Жуковський, він обслуговує Москву і раніше був експериментальним летовищем.

Це свідчить про те, що ЗСУ продовжують системно й методично завдавати ударів по об’єктах, що використовуються у військових цілях, навіть якщо росЗМІ заявляють лише про збиття та падіння «уламків».

Нагадаємо, над одним із міст у Росії почали встановлювати захист від дронів. «Антидронами» покривають прибудинкові території та автомобілі.