Українські дрони розбомбили нафтовий термінал Росії на Чорному морі: фото наслідків удару

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У Мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнафтогаз».

Супутникові фото опублікував у п’ятницю, 20 лютого, Telegram-канал OSINT-проєкту «КіберБорошно».

Як видно на опублікованих знімках, які показують стан стратегічного об’єкту держави-агресорки до удару та після нього, важливий нафтовий термінал отримав серйозні пошкодження.

Внаслідок удару ушкоджено щонайменше 3 резервуари з пальним та цехи спеціалізованих жирів, які входили до інфраструктури терміналу.

OSINT-аналітики Exilenova+ також опублікували знімки уражених резервуарів.

«Один резервуар повністю знищений, ще один вигорів, третій отримав пошкодження», — йдеться в коментарі до публікації.

Раніше джерела в СБУ повідомили про влучання у ніч проти 17 лютого безпілотників у нафтовий термінал, розташований у Краснодарському краї РФ.

Цей об’єкт є ключовим елементом експортної інфраструктури Росії. Через порт здійснюється перевалка нафти, зрідженого газу та аміаку. Загальний обсяг резервуарного парку для зберігання нафтопродуктів і ЗПГ перевищує один мільйон кубометрів.

Нагадаємо, що атаку на «Таманьнафтогаз» українські дрони здійснюють уже вдруге — попередній удар відбувся 22 січня. Тоді безпілотники пошкодили технологічні трубопроводи на причалах, а також резервуари з вакуумним газойлем і мазутом. Орієнтовні збитки оцінювалися приблизно у 50 млн дол.