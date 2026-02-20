ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Українські дрони розбомбили нафтовий термінал Росії на Чорному морі: фото наслідків удару

Внаслідок удару ушкоджено щонайменше 3 резервуари з пальним та цехи спеціалізованих жирів, які входили до інфраструктури терміналу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У Мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнафтогаз».

Супутникові фото опублікував у п’ятницю, 20 лютого, Telegram-канал OSINT-проєкту «КіберБорошно».

Як видно на опублікованих знімках, які показують стан стратегічного об’єкту держави-агресорки до удару та після нього, важливий нафтовий термінал отримав серйозні пошкодження.

Внаслідок удару ушкоджено щонайменше 3 резервуари з пальним та цехи спеціалізованих жирів, які входили до інфраструктури терміналу.

OSINT-аналітики Exilenova+ також опублікували знімки уражених резервуарів.

«Один резервуар повністю знищений, ще один вигорів, третій отримав пошкодження», — йдеться в коментарі до публікації.

Раніше джерела в СБУ повідомили про влучання у ніч проти 17 лютого безпілотників у нафтовий термінал, розташований у Краснодарському краї РФ.

Цей об’єкт є ключовим елементом експортної інфраструктури Росії. Через порт здійснюється перевалка нафти, зрідженого газу та аміаку. Загальний обсяг резервуарного парку для зберігання нафтопродуктів і ЗПГ перевищує один мільйон кубометрів.

Нагадаємо, що атаку на «Таманьнафтогаз» українські дрони здійснюють уже вдруге — попередній удар відбувся 22 січня. Тоді безпілотники пошкодили технологічні трубопроводи на причалах, а також резервуари з вакуумним газойлем і мазутом. Орієнтовні збитки оцінювалися приблизно у 50 млн дол.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie