Українські дрони в Ормузькій протоці: Зеленський розкрив, за якої умови це можливо

Ормузька протока / © Associated Press

Україна не виключає можливості появи своїх морських дронів в Ормузькій протоці за наявності відповідних домовленостей із країнами Близького Сходу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться насамперед про співпрацю у сфері безпеки та передачу досвіду.

«Якщо у Близькосхідних країн є наш drone deal, туди морські дрони наші входять, тому все може з’явитися. Щодо захисту — можемо з’явитися. Щодо конвою — можемо допомагати», — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готова ділитися експертизою у сфері безпілотних технологій і долучатися до забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі заявив про відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден. Це стало можливим унаслідок досягнення угоди про припинення вогню в Лівані.

Президент США Дональд Трамп подякував за відкриття протоки. Також він заявив, що США позбулися статусу посміховиська. Однак уже наступного дня, 18 квітня, Ормузьку протоку закрили знову.

Іран почав наполягати на тому, аби США припинили блокаду суден, які виходять з іранських портів.