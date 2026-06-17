Українські дрони виснажили запаси ракет в РФ: розвідка розкрила причини колапсу російської ППО

Українські дрони виснажили ППО Росії / © ТСН.ua

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За даними джерел у розвідці, російська армія стикається із серйозною нестачею зенітних ракет для систем протиповітряної оборони. Гострий дефіцит перехоплювачів виник через регулярні успішні атаки українських військових по ворожих позиціях у тимчасово окупованих регіонах та глибоко на території держави-агресорки.

Про це повідомляє CBS News.

Причини виснаження російського арсеналу

Значне скорочення кількості перехоплювачів до систем С-300 пояснюється тим, що російське командування почало використовувати їх для наступальних ударів по українській території. Окупанти змушені переналаштовувати ці зенітні комплекси для запуску ракет по наземних цілях, щоб доповнити нестачу балістичного озброєння.

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Водночас Україна активно виснажує ворожі запаси за допомогою регулярних запусків новітніх швидкісних безпілотників із реактивними двигунами. Росіянам доводиться витрачати дорогоцінні ракети на перехоплення цих дронів, хоча вони мали б зберігатися для захисту від серйозніших ракетних загроз.

За словами військового експерта Роба Лі, протягом останніх місяців українські війська успішно знищили велику кількість комплексів протиповітряної оборони в окупованих Криму та Луганську. Росія використовує свої зенітні ракети надзвичайно швидкими темпами, тоді як Україна здатна виготовляти ударні безпілотники у значно більших обсягах.

Проблеми виробництва та західні санкції

Поповнення виснажених запасів є надзвичайно складним завданням для Москви через гостру нестачу ключових електронних компонентів для виробництва. Тривалі західні санкції серйозно ускладнюють отримання необхідних систем наведення та модулів управління від китайських або західних виробників.

Представник української розвідки Олег Чорний зауважив, що росіяни досі мають інші сучасні комплекси протиповітряної оборони для відбиття атак. Наразі ворог надає пріоритет виготовленню ракет саме для цих новітніх систем, щоб ефективніше протистояти ударам безпілотників.

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Варто зазначити, що у 2025 році Росія мала понад 400 перехоплювачів для установок С-300 та С-400. Попри поточний дефіцит, аналітики прогнозують можливе збільшення російського виробництва балістичних ракет до 800 одиниць на рік, що вимагатиме від України посилення власного захисту.

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