Українські дрони зупинили ще один російський НПЗ: що відомо

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Саратовський нафтопереробний завод у Росії припинив переробку нафти після атаки українських безпілотників, що може ще більше поглибити паливну кризу в країні-агресорці.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

За їхніми даними, підприємство зупинило роботу в середу після того, як безпілотники пошкодили ключову установку первинної переробки нафти АВТ-6 (CDU-6) потужністю 20 тис. метричних тонн на добу. Це єдина установка такого типу на Саратовському НПЗ.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт атаки, повідомивши про одного загиблого, кількох поранених і пошкодження «цивільних промислових майданчиків».

Водночас він не уточнив, які саме об’єкти було уражено. Українська сторона заявила, що ціллю удару був саме Саратовський нафтопереробний завод.

Reuters зазначає, що останніми місяцями Україна значно активізувала удари по російській енергетичній інфраструктурі, прагнучи послабити воєнний потенціал РФ.

За оцінкою агентства, ці атаки вже призвели до дефіциту пального в Росії, довгих черг на автозаправних станціях, зростання цін на пальне та запровадження обмежень на його експорт.

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Крім того, раніше цього тижня після удару українських дронів був змушений зупинити роботу й Омський нафтопереробний завод — найбільший НПЗ Росії.

Втрата ще одного великого НПЗ може ще більше ускладнити ситуацію на російському паливному ринку, який уже перебуває під тиском через серію успішних атак українських безпілотників на нафтопереробну інфраструктуру.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, внаслідок українських атак тимчасово виведено з експлуатації від 20% до 40% російських потужностей із переробки нафти.

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