Українські ексв'язні 10 днів провели на кордоні з Грузією: чим завершилася історія

Після 10 днів поневірянь на кордоні, 6 колишніх українських вʼязнів, яких росіяни вивезли з окупованих територій, а потім депортували з РФ, нарешті опинилися в Грузії.

Грузія пропустила на свою територію шістьох українців (колишніх в'язнів), яких росіяни раніше вивезли з окупованої Херсонщини до РФ.

Про це повідомляє правозахисна організація Unmode.

"Усій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень", – йдеться у повідомленні.

В організації повідомили, що українців везуть до безпечного місця. Найближчим часом правозахисники обіцяють детальніше розповісти про цю історію

Як українці на 10 днів застрягли на грузинському кордоні

19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не впустили до своєї країни п’ятьох колишніх ув’язнених із Херсонської області.

Кожному з українців на кордоні вручили письмове рішення про заборону на в'їзд до Грузії.

"Однак всі шестеро громадян категорично відмовилися повертатися до Росії, так як їхньому життю загрожує безпосередня небезпека в цій країні, особливо в умовах війни Росії проти України", – розповідали в Unmode.

Українці 10 діб перебували на нейтральній території, їх не забезпечували водою та харчами. Правозахисники наголошували, що ці люди жертвами військових злочинів, серед них є ті, хто потребує безперервного лікування.

Нагадаємо, що перед втечею з Херсона окупанти вивезли до РФ та окупованого Криму близько 2500 українських ув'язнених.

Серед них були і ця група ексв'язнів, яких росіяни вивезли з України, а після закінчення строку покарання депортували з Росії.

За інформацією Unmode, ці українці звільнилися з російського Центру тимчасового утримання іноземних громадян і осіб без громадянства у Краснодарському краї. Громадян доставили на КПП Верхній Ларс уночі з 16 на 17 серпня і просто покинули.

Читайте також: