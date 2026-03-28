Українські військові за кордоном: Зеленський повідомив деталі посилення безпеки ОАЕ

Володимир Зеленський.

Українські експерти вже кілька тижнів працюють за кордоном та посилюють систему захисту в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вже є перші результати.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наша спільна мета з партнерами — більше безпеки. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас», — наголосив глава держави.

З його слів, протягом кількох тижнів українські експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Експерти працюють над посиленням захисту від повітряних загроз.

«Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність», — додав Зеленський.

Допомога України для Близького Сходу

Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо захисту від дронів їхніх баз на території близькосхідних країн. Також про допомогу попросили Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт.

Президент повідомив, що близько 210–220 українських експертів з протиповітряної оборони вже тривалий час перебувають у країнах Близького Сходу. Зокрема, працюють у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Вони надають консультації щодо боротьби з масованими атаками безпілотників.

Крім того, Зеленський заявив про домовленість із Саудівською Аравією про оборонну співпрацю. З його слів, Київ та Ер-Ріяд об’єднують зусилля проти спільних загроз. Зокрема, ударів дронів та балістики.