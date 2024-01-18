Українські хакери викрали документацію на 500 об’єктів міноборони Росії – ЗМІ

Також хакери "знесли" сім серверів і зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників у РФ.

Українські хакери зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об'єкти на всій території РФ.

Про це пише Нromadske з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерел видання, йдеться про хакерів угруповання Blackjack, які, ймовірно, пов'язані з СБУ.

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Повідомляється, що хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами". Це інформація про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема ті, що розташовані на окупованих територіях, та інша технічно-проєктна документація.

"Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті", – пояснює джерело видання.

У NV з посиланням на свої джерела додали, що також хакери знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників у Росії. Це фактично залишило управління без масиву даних і резервних копій інформації.

Раніше повідомлялося, що українські хакери з угруповання Blackjack залишили мешканців Москви без Інтернету й телебачення. Наприкінці грудня вони провели кібератаку на IT-інфраструктуру "Росводоканалу".

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