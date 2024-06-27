Українські хакери зламали e-mail одного із особистих помічників Медведєва: що цікавого виявили

Українські хакери команди "Кібер Спротив" зламали дампи e-mail листувань одного із шести особистих помічників заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Про це інформує міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, яка отримали розпорядження від українських хакерів.

Хакери розповіли, що злам листувань оточення Мєдвєдєва відбувся ще на початку 2024 року і протягом 6 місяців скриньки перебували на постійному моніторингу. Частина отриманої інформації наразі не підлягає розголошенню та використовується в інтересах Сил оборони України, але частина даних, які можуть бути цікавими для широкого кола міжнародного співтовариства, ексклюзивно будуть оприлюднені на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm багатьма мовами світу.

Аналітики отримали листування Олексія Заклязьмінського, який готує Медведєву сценарії до його публічних виступів, пише документи і допомагає друкувати "загрозливі" твіти. Зокрема, на його пошті знайшлися чернетки статей, які готувались для Мєдвєдєва. Вони наводять одну із статей, опубліковану за результатами 2022 року (рік початку повномасштабного вторгнення РФ).

Якщо порівняти чернетку з коментарями і фінальний варіант, опублікований “Російською газетою” та на сайті партії “Єдіная Росія”, то можна побачити цікаві зміни. Рецензент статті вказував, що треба замінити слова “важкий рік” на “драматичний”, "життєву необхідність” на “критичну” і т.д", - зазначається на сайті.

З аналізу біографії та листувань помічника видно, що Мєдвєдєва він асистує у сфері "освіти і науки". Однак, в InformNapalm вважають, що науковець з нього такий собі. Наприклад, зовсім нещодавно він збирав різні антинаукові публікації на тему того, що мобільні телефони згубно впливають на особистість дітей.

За тими документами розвідувальна спільнота зробила висновок, що Заклязьмінський також відслідковує всі заплановані заходи за участю Медведєва.

"Помічники завчасно прописують запитання Мєдвєдєву під час зустрічей і так само завчасно готують проєкти відповідей, щоб "ядерне ведмежатко" часом не заплуталося", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція викрила українця-спільника хакерів з РФ, які атакували підприємство в Європі.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.