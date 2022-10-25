Українські хакери зламали телебачення в Росії та виклали заклик здатися в полон (відео)

У відеоролику, який транслювали на телебаченні в РФ, запевнили, що Україна гарантує дотримання всіх правил поводження з військовополоненими.

Українські хакери вдень 25 жовтня зламали один із провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську і транслювали заклик від ЗСУ до мобілізованих здаватися в полон.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

Зазначається, що тривалий час на новосибірському телебаченні транслювалося звернення ЗСУ до російської армії з пропозицією здаватися в полон і протистояти насильницькій та повальній мобілізації.

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"Шипіння упирів та вурдалаків, які, крім звернення, нічого не могли дивитися, було чути за сотні кілометрів", – йдеться в повідомленні.

У зверненні до росіян були зображені кадри війни в Україні, а голос за кадром казав таке:

"Ви перебуваєте на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щоденно вас кидають на забій. Для вашого командування ви – витратний матеріал. Втрати ніхто не рахує. Поставте собі запитання – за що ви воюєте? За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах ваших і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність? Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації".

У повідомленні також зазначалося, що командування ЗСУ пропонує росіянам здатися в полон та повернутися додому. Україна також гарантує дотримання всіх Женевських конвенцій та правил поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, 24 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував термінове звернення до російських військових із закликом не піддаватись пропаганді Кремлі, не служити диктатору Володимиру Путіну та здаватися в полон.

Додамо, що за даними української розвідки, в Росії від початку "часткової" мобілізації до війська призвали щонайменше 200 тис. осіб. Мобілізація триває далі, але пропагандистам наказали не поширювати цієї інформації.

Зауважимо, щоб добровільно здатися в полон ЗСУ, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також можна скористатися чатботом "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot) – там приймаються звернення від російських військових та їхніх родичів.

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