Українські інструктори готуватимуть німецьку армію до війни з Росією

Військові німецької армії / © Associated Press

Українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до захисту від будь-якого нападу Росії на НАТО до 2029 року.

Про це заявив головнокомандувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг в інтерв’ю агентству Reuters.

Йдеться про реалізацію угоди, яку Берлін і Київ уклали минулого місяця, про направлення військових інструкторів ЗСУ до німецьких армійських шкіл для викладання уроків, отриманих під час боротьби проти російського вторгнення.

«У нас високі очікування. Українські військові наразі є єдиними у світі, які мають досвід бойових дій проти Росії», — наголосив очільник німецької армії.

За його словами, початковий контингент українських інструкторів, ймовірно, налічуватиме «середню двозначну кількість» і залишатиметься на кілька тижнів.

Очікується, що українські інструктори передадуть свій досвід у галузі артилерії, інженерії, бронетанкових операцій, використання безпілотників, а також командування та управління.

Фройдінг сказав, що Україна розвинула військові навички, яких немає в підручниках, розвиваючи тактику та можливості ведення війни, «орієнтованої на дані» — термін, який означає застосування високоцифрованих та взаємопов’язаних операцій.

«Те, що вони тепер звертаються до нас як інструктори, відображає партнерство у сфері безпеки на рівних умовах», — сказав німецький генерал.

Раніше, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина навчала українські війська поводженню з такою зброєю, як бойові машини піхоти Marder, танки Leopard, гаубиці та системи протиповітряної оборони.

Фройдінг сказав, що Німеччина була першою країною, яка досягла домовленості з Україною про надання військових інструкторів, але прогнозує, що інші наслідуватимуть цей приклад.

Війна НАТО з Росією: наскільки реальна загроза

Головнокомандувач збройних сил Німеччини послався на оцінки німецьких та інших західних розвідувальних служб, які свідчать, що Росія може бути готова до масштабного нападу на військовий альянс НАТО до 2029 року.

«Це ж майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тож ми повинні використовувати кожну можливість для підготовки», — сказав Фройдінг.

Росія наполягає, що не має наміру атакувати НАТО, але західні чиновники кажуть, що такі запевнення не можна сприймати буквально, оскільки Москва робила аналогічні заяви перед вторгненням в Україну.

Нагадаємо, Німеччина більше не розглядає війну з Росією як гіпотетичний сценарій далекого майбутнього. Берлін переходить до підготовки армії та тилу, виділяючи сотні мільйонів євро на новітню зброю та змінюючи законодавство під потреби воєнного часу.

Ще наприкінці минулого року у Німеччині розробили амбітний військовий проєкт, у якому, зокрема, прописано, як до 800 тисяч військових Німеччини, США та інших союзників НАТО будуть перекинуті на схід у разі загрози з боку Росії.