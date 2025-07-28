Українські хакери "паралізували" найбільшу російську авіакомпанію: як відреагували у Кремлі

Хакери паралізували «Аерофлот» / © Associated Press

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Понад 50 рейсів російської авіакомпанії «Аерофлот» було скасовано. А ще 10 затримано в понеділок після того, як проукраїнська хакерська група Silent Crow заявила про успішну кібератаку. На тлі відпусткового сезону табло вильотів у московському аеропорту Шереметьєво «почервоніло», викликаючи обурення пасажирів та занепокоєння Кремля.

Про це повідомляє The Guardian.

Деталі атаки та реакція

За словами Silent Crow, яка співпрацювала з білоруською групою Cyber Partisans, атака стала результатом річної операції, що дозволила глибоко проникнути в мережу «Аерофлоту». Хакери стверджують, що знищили 7000 серверів та отримали контроль над персональними комп’ютерами співробітників, включно з керівниками вищої ланки. Наразі доказів цих тверджень не надано.

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У заяві, що нібито належить Silent Crow, йдеться: «Слава Україні! Хай живе Білорусь!». Група також погрожує незабаром оприлюднити «персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали „Аерофлотом“. Reuters поки не змогло підтвердити справжність цієї заяви.

Дмитро Пєсков, речник Кремля, назвав ситуацію «досить тривожною» і підкреслив, що «хакерська загроза залишається загрозою для всіх великих компаній, що надають послуги населенню». Прокуратура підтвердила, що проблеми авіакомпанії є наслідком хакерської атаки, і розпочала кримінальне розслідування.

Наслідки для пасажирів та авіакомпанії

«Аерофлот» не надав додаткової інформації про причину збою або терміни його усунення. Скасовані рейси були переважно внутрішніми, але також включали маршрути до Мінська (Білорусь) та Єревана (Вірменія). Авіакомпанія заявила, що постраждалі пасажири можуть отримати відшкодування або перебронювати квиток протягом 10 днів.

Пасажири висловили своє невдоволення в соціальних мережах, скаржачись на відсутність інформації та неможливість зв’язатися з авіакомпанією.

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«Я сиджу в аеропорту Волгограда з 3:30!!!!! Рейс перенесли вже втретє!!!!!!» — написала Малена Аші.

Юлія Пахота додала: «Кол-центр недоступний, веб-сайт недоступний, додаток недоступний. Як я можу повернути квиток або обміняти його на наступний рейс, як пропонує „Аерофлот“?».

Silent Crow раніше брала на себе відповідальність за низку кібератак цього року на російські об’єкти, включаючи базу даних нерухомості, державну телекомунікаційну компанію, велику страхову компанію, ІТ-департамент уряду Москви та російський офіс Kia. Деякі з цих атак призвели до витоку значних обсягів даних.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, найбільша авіакомпанія РФ «Аерофлот» заявила про збій у своїх інформаційних системах, що може спричинити затримки й скасування рейсів. Наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням.

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