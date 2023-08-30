Українські льотчики в Данії готові до перших польотів на F-16 — Залужний

Начальник штабу оборони Королівства Данія генерал Флеммінг Лентфер у телефонній розмові з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним повідомив про готовність українських льотчиків до льотної підготовки на винищувачах F-16.

Про це український генерал написав у своєму Telegram-каналі.

“Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки”, - повідомив він.

Окрім того, командування ЗСУ домовилося з данськими партнерами про початок роботи над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

“Подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором”, - наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, Данія почала навчання 8 українських пілотів керувати винищувачами F-16 у межах своїх зобов'язань надати Україні літаки.

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