Українські миротворці знищили базу бойовиків у Конго: фото та відео

Українські миротворці знищили базу бойовиків у Конго: фото та відео

Керівництво місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження.

Українські миротворці 18-го вертолітного загону місії ООН знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомив командир загону по зв'язках зі ЗМІ Олександр Савченко на своїй Facebook-сторінці, оприлюднивши відповідні фото та відео.

Також читайте Миротворці ООН у всьому світі можуть призупинити свою діяльність

У своєму повідомленні він уточнив, що через напади бойовиків на населені пункти в провінції Північне Ківу гине мирне населення.

“Бойовики з терористичного угруповання під назвою Альянс демократичних сил (ADF - Allied Democratic Forces) дедалі частіше грабують і спалюють місцеві поселення", – зазначив Савченко.

З вертольотів МІ-8 українські миротворці нанесли авіаудар, яким знищили базу бойовиків у місті Бунія.

"В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків. За підсумками операції усі планові цілі були успішно знищені", – додав Савченко.

Такі бойові завдання є звичними для пілотів 18-го окремого вертолітного загону.

Нагадаємо, у 2021 році РНБО ухвалила рішення про збільшення українського контингенту в Демократичній Республіці Конго для участі в місії ООН з метою стабілізувати ситуацію в країні.

Читайте також: