Світ
436
2 хв

Українські моряки залишаються на борту заарештованого США танкера Bella 1 — посольство

Посольство України в США тримає на контролі ситуацію з екіпажем танкера Bella 1, який був перехоплений американськими спецслужбами в Атлантиці.

Віра Хмельницька
Станом на 13 січня танкер і екіпаж досі перебувають у відкритому морі Фото ілюстративне / © Associated Press

Українські дипломати в США вживають заходів для забезпечення консульського доступу до 17 громадян України, які перебувають на борту затриманого «тіньового» танкера Bella 1. Станом на 13 січня екіпаж судна, що йшло під прапором РФ, досі перебуває у відкритому морі.

Про це повідомило пПосольство України в Сполучених Штатах у відповідь на запит LIGA.net.

Танкер Bella 1, відомий також як Marinera, був перехоплений американськими силами 7 січня під час перевезення вантажу з Венесуели.

Державний департамент США офіційно підтвердив наявність 17 українців серед членів екіпажу.

Наразі судно прямує до американського порту під супроводом. Будь-які слідчі та процесуальні дії щодо команди розпочнуться лише після пришвартування.

Посольство України вже скерувало офіційну ноту американській стороні. Дипломати вимагають надати роз’яснення щодо правового статусу моряків та забезпечити невідкладний доступ консула до громадян України одразу після їхнього прибуття до США.

«Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів наших громадян», — наголосили в дипмісії.

Раніше посолка України у США Ольга Стефанішина 9 січня повідомила, що серед екіпажу нафтового танкера Bella-1, який Берегова охорона США затримала за порушення санкційного режиму проти РФ, перебувають громадяни України.

Нагадаємо, ситуація навколо Bella 1 залишається напруженою через політичний підтекст.

Україна продовжує координувати дії з федеральними відомствами США для моніторингу стану моряків та обміну даними.

436
Наступна публікація

