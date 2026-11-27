Українські морські дрони / Архівне фото

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Два російські конвої, які перевозили військову техніку до Лівії, змінили курс після української операції в порту Бенгазі 22 листопада. Тоді українські морські дрони потопили російський військовий корвет.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовників із військових і силових структур.

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Де перебувають російські конвої

За інформацією трьох джерел агентства, один із конвоїв російських суден із військовими машинами розвернувся в Середземному морі після знищення корвета в Бенгазі. Це перший публічний опис зміни його маршруту після атаки.

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Інший конвой, який супроводжував російський фрегат «Головко», змінив курс поблизу Сицилійської протоки. Це сталося того самого дня, коли українські морські дрони атакували російський корабель у Лівії.

Європейський військовий посадовець, який стежив за переміщенням суден, повідомив Reuters про розворот флотилії. Український представник військової розвідки та окремий співрозмовник із близькосхідних структур безпеки підтвердили, що другий конвой припинив рух у напрямку Лівії та наразі перебуває на паузі біля узбережжя Алжиру.

У Росії на запит Reuters щодо коментаря не відповіли.

Чому російські кораблі змінили маршрут

Зміна курсу відбулася після атаки українських морських безпілотників на російський корвет «Меркурій» у порту Бенгазі. Удар по військовому кораблю стався приблизно за 2000 км від українського театру бойових дій.

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Росія тепер змушена враховувати ризики для своїх військових кораблів і суден постачання навіть далеко від Чорного моря. Саме тому розворот двох конвоїв може свідчити про перегляд маршрутів російських морських перевезень у Середземномор’ї.

Що відомо про українську операцію в Лівії

22 листопада Сили оборони України та СБУ провели операцію поблизу порту Бенгазі. Для ураження російських цілей застосували сім морських безпілотників. Було потоплено корвет «Меркурій» із бойовим вертольотом Ка-27 на борту та уражено суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення військових вантажів.

Як операція в Лівії вплинула на міжнародні відносини

Після удару по російських кораблях влада східної Лівії пригрозила Україні юридичними та дипломатичними заходами. Італія також відреагувала на інцидент, висловивши занепокоєння через можливе поширення війни на Середземномор’я.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з лівійським колегою. Він пояснив, що українські дії були спрямовані виключно проти російських військових об’єктів, і висловив співчуття через непередбачені наслідки атаки.

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Операція біля Бенгазі стала частиною ширшої кампанії українських далекобійних ударів. За даними, оприлюдненими 27 листопада, протягом 2026 року Україна здійснила майже 500 атак по російських стратегічних об’єктах, зокрема й далеко за межами території РФ. Серед них — ураження російських суден поблизу Лівії.

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