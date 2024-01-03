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Українські партизани розвідали озброєння російської військової частини у Московській області

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Українські партизани розвідали озброєння російської військової частини у Московській області

Партизанський рух продовжує здобувати важливі знання про військових РФ / Фото: t.me/atesh_ua

Партизани продовжують допомагати українським військовим.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії «АТЕШ» розвідав озброєння військової частини 55443 у Ногінську, Московській області.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

"Наш агент, який нещодавно призвався до цієї частини, проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8", - йдеться у повідомленні. 

Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині. Повідомляється, що її активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок. 

Точні координати парку відновлених БМП було передано СОУ.

Нагадаємо, Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами.

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Перегляди
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