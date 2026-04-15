Українські пенсіонери в ЄС: де найпростіше залишитися після 2027 року

Для українців пенсійного та передпенсійного віку, які виїхали до Європейського Союзу після початку повномасштабної війни, дедалі актуальнішим стає питання легалізації перебування.

Тимчасовий захист, який наразі діє для громадян України, має обмежений термін — до 4 березня 2027 року. Після цього українцям доведеться шукати інші законні підстави для проживання в країнах ЄС.

Водночас отримання української пенсії за кордоном не дає автоматичного права залишатися в Євросоюзі.

Чому пенсіонерам складніше легалізуватися

Більшість міграційних правил у країнах ЄС орієнтовані на працевлаштування. Для людей, які не працюють або вже вийшли на пенсію, такі механізми часто не підходять.

Тому основою для отримання дозволу на проживання зазвичай стають:

пенсійні виплати;

пасивний дохід (оренда, дивіденди);

заощадження;

наявність житла та медичного страхування.

Саме тому для пенсіонерів найбільш реалістичними є статуси фінансово незалежних осіб.

Португалія — один із найдоступніших варіантів

Португалія вважається однією з найзручніших країн для легалізації пенсіонерів. Там передбачений спеціальний дозвіл на проживання для осіб із пасивним доходом.

Для його отримання потрібно підтвердити:

достатній рівень доходу;

наявність житла;

стандартний пакет документів.

2026 року мінімальний дохід для одного заявника орієнтовно становить від 920 євро на місяць. Це робить країну доступною навіть для пенсіонерів із помірними доходами.

Іспанія — варіант для тих, хто має більше коштів

Іспанія пропонує дозвіл на проживання без права на роботу (non-lucrative residence). Однак вимоги тут значно вищі:

близько 28 800 євро на рік (приблизно 2 400 євро на місяць) для однієї особи;

додаткові витрати на кожного члена сім’ї.

Такий варіант підходить насамперед тим, хто має стабільний високий дохід або значні заощадження.

Греція — для тих, хто має капітал

Греція пропонує інвестиційний варіант — так звану «золоту візу». Вона передбачає отримання дозволу на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість.

Поріг входу — від 250 тисяч євро. Такий варіант підходить лише для обмеженого кола людей із значними фінансовими можливостями.

Що варто зробити вже зараз

Експерти радять не відкладати підготовку до легалізації, адже процес може зайняти кілька місяців.

Зокрема, необхідно:

підтвердити джерела доходів;

підготувати банківські виписки;

оформити житло (оренда або власність);

отримати медичне страхування.

2026 рік може стати ключовим для українських пенсіонерів у ЄС, адже саме зараз варто оцінити свої фінансові можливості та обрати оптимальну країну для подальшого проживання.

Зауважимо, ЄС розглядає можливість подовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, проте оновлена Директива може стати вибірковою. Серед імовірних обмежень — відмова у статусі чоловікам мобілізаційного віку, жителям відносно безпечних західних регіонів України та особам, які прибудуть після встановленої дати. Країни ЄС уникають надання довгострокових дозволів на проживання через брак адміністративних ресурсів та політичні ризики, тому статус залишається тимчасовим. Остаточне рішення щодо нових правил очікується наприкінці травня.