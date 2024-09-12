Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії — Умєров

Група пілотів з України вже проходить підготовку до керування F-16 в Румунії.
Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів", - розповів він.
За його словами, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.
"F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО. Домовилися продовжувати співпрацю. Планую свій візит до Румунії", - додав він.
Нагадаємо, раніше до Канади прибула перша група українських пілотів для участі в тренуваннях, які мають підготувати їх до керування винищувачами F-16.
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