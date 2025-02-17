Українські пілоти продовжать підготовку на F-16 у Королівських ВПС Британії: що відомо

Українські пілоти у Великій Британії продовжують вивчати літаки F-16, попри "невизначеність у переговорах".

Про це пише Le Monde.

За інформацією джерела, протягом 6 місяців десятеро військових з України проходитимуть підготовку в Королівських ВПС, які навчать їх основам навігації та польотів на винищувачах та основам англійської мови, що є стандартизованою мовою для міжнародних польотів, в межах Interstorm – міжнародної програми, що діє від 2023 року. Її започаткували на саміті НАТО у Вільнюсі з метою навчити українців керувати американськими винищувачами F-16.

Участь також беруть бельгійці, данці, румуни, американці, французи та португальці. Оскільки британці не мають власних F-16, вони взяли на себе відповідальність за перший етап навчання: вивчення українськими пілотами основ навігації й пілотування бойових літаків, а також вивчення англійської мови.

Le Monde та чотири інші європейські видання поспілкувалися з українськими студентами-пілотами.

За інформацією журналістів, льотчики з України навчалися чотири роки у військово-повітряній академії й вже встигли політати на повітряних машинах радянського типу (L-39 чеського виробництва).

"Протягом шести місяців у Великій Британії вони проходять додаткову теоретичну підготовку для ознайомлення зі стандартами пілотування та управління повітряним рухом, характерними для НАТО. Їхня підготовка також містить інтенсивні курси англійської мови та шістдесят годин польотів на літаку Grob Tutor", – йдеться у матеріалі.

Їхнє навчання триває загалом вісімнадцять місяців, що майже на рік менше, ніж традиційна підготовка пілотів F-16, яка зазвичай триває від двох з половиною до трьох років.

"Очевидно, ідея полягає в тому, щоб підготувати молодих пілотів до бою якомога швидше, оскільки Україна отримала майже 70 літаків F-16 (наданих Данією, Нідерландами та Грецією)", – йдеться у матеріалі.

За словами пілотів з України, винищувачі F-16 дозволять ефективніше полювати на ворожі літаки.

"Вони мають кращий радар і зупинятимуть ракети дальнього радіусу дії. Наша велика проблема – це ракети й БпЛА, які атакують наші електростанції та інфраструктуру. F-16 забезпечать кращий захист наших кордонів, але цього буде недостатньо для перемоги у війні", – розповів пілот.

Нагадаємо, Нідерланди збираються передати Україні чергову військову допомогу, а саме додаткові F-16, дрони, броньовані машини та іншу зброю.

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