Українські пілоти у Франції розпочали підготовку до польотів на F-16

Українські авіатори навчатимуться так само як і пілоти французьких ВПС.

Українські пілоти, які раніше мали досвід пілотування цивільних літаків та тренувань на навчальних літаках, розпочали підготовку у Франції для роботи на винищувачах на F-16.

Про це інформує BFMTV.

У повідомленні вказується, що українські авіатори навчатимуться так само як і пілоти французьких ВПС, але за вдвічі менший проміжок часу.

"Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alpha Jets, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16", - ідеться в повідомленні.

Французські журналісти повідомили, що українським пілотам у середньому 20-22 роки, оскільки "досвідчені льотчики залишилися в Україні й керують літаками у складі Повітряних сил".

Після періоду підготовки у Франції, який триватиме приблизно шість місяців, пілоти будуть направлені до США, де пересядуть на F-16. Технічні команди, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ попередили, яку загрозу очікувати від росіян після прибуття винищувачів F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ дезорієнтують окупантів і імітують польоти F-16 та F-22.

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