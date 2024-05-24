Українські пілоти закінчили навчання на F-16 у США та направляються до Європи

Завершення навчання є вирішальним моментом для того, щоб сучасні винищувачі почали захищати українське небо.

Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, що у США.

Також читайте Передавання Україні F-16: що стане ціллю пілотів в першу чергу

Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган, інформує Politico.

Вона зазначила, що завершення навчання є вирішальним моментом для того, щоб сучасні винищувачі почали захищати українське небо від російських загарбників.

Повідомляється, що українські пілоти проходили навчання на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. З міркувань безпеки не повідомляється про кількість пілотів та точно дату закінчення навчання.

Видання повідомило, що наразі пілоти направляються до Європи, де будуть проходити додаткові підготовки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що десятеро українських військових пройшли навчання з обслуговування F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що F-16 з Данії будуть у розпорядженні України протягом місяця.

Читайте також: