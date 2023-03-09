Українські прапори і гасла: як у Грузії протистоять спробі зробити з країни другу Росію

У Грузії люди вийшли на протести проти уряду, який є російською маріонеткою.

Попри понад 130 затриманих за два дні протесту, грузини в Тбілісі примусили партію влади відкликати закон про іноагентів, що обурив суспільство, однак крапку на цьому протестувальники не ставлять, уже лунають заклики зібратися ввечері о 19:00 за місцевим часом, аби відсвяткувати перемогу і продемонструвати владі, що ухилятися від європейського вектора неприпустимо.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Демонстранти у Тбілісі під українськими та європейськими прапорами кілька днів вимагали від влади скасувати закон про іноагентів. Протестувальники вигукували гасла «Ні російському закону!».

"Традиційний для 8 березня жіночий марш перетворився на згуртовану колону антиросійського протесту. Після жорсткого нічного розгону демонстрантів напередодні в Тбілісі, як і в Києві 2013, на вулиці виходить куди більше людей. Люди протестують проти уряду, який є російською маріонеткою. Вони хочуть єдності і аби всі прокинулися від летаргічного сну, в який їх загнав цей уряд", - йдеться у повідомленні.

Закон про іноагентів, який грузинська влада скопіювала з діючого у Росії закону, був направлений проти опозиційної преси, тому журналісти також приєднались до протестів під гаслами "Ми Європа". Людей різного віку та професій обʼєднує категорична відмова ставати такими, як росіяни. Ті, хто збирались під парламентом заявили, що вони готові на все, аби не перетворити свою країну на другу Росію.

Протестувальники розуміють, що у їхньої країни є лише два вибори — або стати демократичною, або зникнути.

"Український гімн та прапор стали для грузинів таким же символом, як і європейський. Росію посилають за напрямком, який ще рік тому вказали українські прикордонники. Київ це чує і реагує. Міністерство закордонних справ України ще напередодні висловило солідарність з грузинським народом. Згадав про грузинів у вечірньому зверненні і президент Зеленський, висловлюючи щиру повагу до Грузії", - йдеться у сюжеті.

Наразі невідомо, під якою назвою увійде в історію цей законопроект, але першим символом його стала жінка, яка вистояла під крижаним потоком водомету.

"Приклад жінки з європейським прапором наслідують інші. Молодь танцює, наслідуючи спроби застосувати проти них акустичну зброю. На щити силовикам клеять серця і прапори — українські та грузинські. Але чим ближче до ночі, тим агресивнішою стає поліція", - говориться у повідомленні.

Протестувальники вимагали від влади відпустити всіх затриманих та відкликати закон. Керівництво країни погодилось відпустити затриманих, але не відкликало скандальний закон про іноагентів. Відтак протести у Грузії стають дедалі більш жорсткими. Протестувальники почали будувати перші барикади з лавок на проспекті Руставелі, які пізніше знесли силовики. В силовиків полетіли перші коктейлі із займистою сумішшю. Також протестувальники перевернули та підвалили поліцейську машину.

"Тут, так само як і в українській Революції гідності, немає чітких лідерів. Політики зі студентами збиралися радитися об 11 ранку за місцевим часом про те, як протестувати далі. Сьогодні вони чекали на великі підкріплення з областей. Аж раптом правляча партія «Грузинська мрія», яку вже давно прозвали «російською мрією» заявляє, що поки що відкликає законопроєкт і натомість збирається пояснювати його доцільність різним верствам суспільства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії попри заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", громадянські активісти мають намір знову зібратися на акцію протесту у центрі Тбілісі.

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