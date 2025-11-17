ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Українські прапори з’явилися біля резиденції спікера Чехії, який не підтримує Україну

Невідомі активісти розвісили українські прапори навколо будинку чеського спікера Томі Окамури та розмалювали їх фарбою на тротуарах і ліхтарях.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Резиденція Томі Окамури

Резиденція Томі Окамури / © Novinky.cz

У празькому районі Бржевнів невідомі розвісили українські прапори навколо будинку спікера Палати депутатів Чехії Томі Окамури (СДПН) та розмалювали їх фарбою на тротуарах і ліхтарях.

Про це повідомляє видання Novinky.cz.

Інцидент стався вдень 17 листопада. На паркані будинку на вулиці Над Тейнкою з’явилися синьо-жовті прапори, а кілька інших намальовані балончиком — на сходах, сміттєвих баках і ліхтарях.

“До нас надійшло повідомлення про розміщення українських прапорів на паркані. Також було зафіксовано розмальовані тротуари та інші предмети. Ми документуємо все та визначимо, чи було заподіяно шкоду, і на підставі цього ухвалимо правову кваліфікацію інциденту”, — повідомив представник поліції Ян Данек.

Сам Томі Окамура назвав акцію “ймовірно, справою рук проукраїнських активістів”, що приурочена до 17 листопада, і зазначив, що не планує коментувати ситуацію, оскільки розфарбовані об’єкти знаходяться у громадському місці, а не на його ділянці.

Група активістів Velvet Memories підтвердила свою причетність:

“Ми не можемо залишатися байдужими, і цією невеликою акцією висловлюємо наше невдоволення поведінкою нових представників країни”, — йдеться в електронному листі, отриманому ČTK.

Нагадаємо, що одразу після свого обрання спікером Палати депутатів Окамура наказав зняти український прапор з будівлі парламенту. Він тримав драбину особисто. Прапор висів на нижній палаті парламенту з початку російського вторгнення в лютому 2022 року як символ підтримки України. Рішення Окамури засудили політики урядової коаліції та Піратської партії, назвавши його “ганебним, боягузливим і безчесним кроком”.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie