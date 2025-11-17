Українські прапори з’явилися біля резиденції спікера Чехії, який не підтримує Україну

Резиденція Томі Окамури / © Novinky.cz

У празькому районі Бржевнів невідомі розвісили українські прапори навколо будинку спікера Палати депутатів Чехії Томі Окамури (СДПН) та розмалювали їх фарбою на тротуарах і ліхтарях.

Про це повідомляє видання Novinky.cz.

Інцидент стався вдень 17 листопада. На паркані будинку на вулиці Над Тейнкою з’явилися синьо-жовті прапори, а кілька інших намальовані балончиком — на сходах, сміттєвих баках і ліхтарях.

“До нас надійшло повідомлення про розміщення українських прапорів на паркані. Також було зафіксовано розмальовані тротуари та інші предмети. Ми документуємо все та визначимо, чи було заподіяно шкоду, і на підставі цього ухвалимо правову кваліфікацію інциденту”, — повідомив представник поліції Ян Данек.

Сам Томі Окамура назвав акцію “ймовірно, справою рук проукраїнських активістів”, що приурочена до 17 листопада, і зазначив, що не планує коментувати ситуацію, оскільки розфарбовані об’єкти знаходяться у громадському місці, а не на його ділянці.

Група активістів Velvet Memories підтвердила свою причетність:

“Ми не можемо залишатися байдужими, і цією невеликою акцією висловлюємо наше невдоволення поведінкою нових представників країни”, — йдеться в електронному листі, отриманому ČTK.

Нагадаємо, що одразу після свого обрання спікером Палати депутатів Окамура наказав зняти український прапор з будівлі парламенту. Він тримав драбину особисто. Прапор висів на нижній палаті парламенту з початку російського вторгнення в лютому 2022 року як символ підтримки України. Рішення Окамури засудили політики урядової коаліції та Піратської партії, назвавши його “ганебним, боягузливим і безчесним кроком”.