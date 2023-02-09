Українські спецслужби передали Молдові плани Кремля взяти її під контроль: у Кишиневі прокоментували

Правоохоронні органи Молдови наголошують, що "всі державні органи працюють на повну силу і не допустять будь-яких провокацій".

Служба інформації та безпеки (СІБ) підтвердила заяву українського президента Володимира Зеленського про план Росії спробувати дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові.

Про це повідомляє NewsMaker.

Служба інформації та безпеки Молдови наголосила, що "всі державні органи працюють на повну силу і не допустять таких провокацій". Там додали, що не можуть повідомити подробиці, щоб не зірвати оперативні заходи.

"СІБ проводить оперативні заходи, щоб виявити спроби дестабілізації ситуації в країні, і тісно співпрацює зі спецслужбами наших партнерів. У цьому контексті СІБ підтверджує, що як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і внаслідок оперативної роботи служби виявила диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку", — заявили в СІБ.

Нагадаємо, 9 лютого під час виступу на засіданні Євроради президент України Володимир Зеленський розповів, що попередив президентку Маю Санду про "план Росії зруйнувати політичну ситуацію в Молдові".

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