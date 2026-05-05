Українські технології на захисті Тайваню: досвід ЗСУ допомагає готуватися до війни з Китаєм

Український військовий з безпілотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Реклама

Попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, Україна та Тайвань налагоджують глибоку співпрацю через мережу волонтерів і бізнесу. Бойовий досвід українських операторів дронів може стати дуже кориснимдля підготовки острова до ймовірної агресії Китаю.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Тайвань здатен перейняти чимало досвіду в України. Попри відсутність офіційних дипломатичних чи військових відносин, неформальна взаємодія між сторонами поступово посилюється. Частково цей розрив перекриває неофіційна мережа, яку формують представники бізнесу та волонтери.

Реклама

Співпрацю між Україною і Тайванем вибудовує неформальна мережа

У статті описується досвід Лі, який до повномасштабної війни в Україні працював кур’єром у Тайвані. Він проводив вільний час із друзями або за відеоіграми. Про Україну мав уявлення переважно завдяки грі S.T.A.L.K.E.R., дія якої відбувається в Чорнобильській зоні.

Сьогодні Лі воює у складі української армії на передовій і вважає, що його знання у сфері безпілотників можуть стати корисними не лише для України, а й згодом для його рідної країни.

«Війна з Китаєм колись станеться, і тоді мій досвід стане в пригоді», — сказав Лі в інтерв’ю у київській кав’ярні під час відпустки з фронту.

Він є частиною нової неформальної мережі, до якої входять звичайні громадяни та оборонні компанії, що вибудовують співпрацю між Україною й Тайванем. Цих людей об’єднує спільний виклик — загроза з боку значно потужніших сусідів, тому вони обмінюються досвідом, ресурсами та технологіями, перевіреними в умовах війни.

Реклама

Така співпраця розвивається, незважаючи на відсутність офіційних зв’язків і обережність урядів, які не прагнуть загострювати відносини з Китаєм. Водночас українське виробництво дронів значною мірою залежить від китайських компонентів, зокрема двигунів і акумуляторів, а Тайвань глибоко інтегрований у китайську економіку.

Від 1992 року Україна дотримується політики «єдиного Китаю», визнаючи уряд у Пекіні. Сам Тайвань також уникає кроків, які могли б викликати невдоволення Китаю, що має тісні зв’язки з Росією.

Попри це, неофіційний обмін військовими розробками та знаннями триває — у ньому беруть участь представники оборонної галузі та волонтери, серед яких і Лі. Окрім того, Тайвань допомагає Україні гуманітарно та підтримує процес відбудови, а українські депутати відвідували Тайбей.

Тайваню слід запозичити український досвід війни

Лі переконаний, що Тайваню, який готується до можливих загроз, варто запозичити український досвід застосування інноваційної зброї — зокрема повітряних, морських і наземних роботизованих систем.

Реклама

Чоловік також зазначив, що під час повернень додому його знайомі з тайванської армії активно розпитують про використання дронів на фронті в Україні. Їх цікавить, як можна заглушити безпілотник або врятуватися від переслідування. Водночас у реальності, якщо дрон із вибухівкою вже обрав ціль, шансів уникнути ураження майже немає.

«Ці запитання — як дитячі, наче питати, як їсти», — зазначив Лі.

Труднощі в армії Тайваню

Військові експерти та окремі колишні посадовці Тайваню закидають армії країни повільне впровадження новітніх рішень, зокрема недостатнє використання принципів асиметричної війни, які активно демонструє Україна на полі бою.

Водночас у самому Тайвані визнають, що налагодження офіційної військової співпраці з Києвом пов’язане з низкою труднощів.

Реклама

«Досвід України у використанні дронів у реальних бойових умовах є надзвичайно цінним», — зазначив заступник гендиректора Управління промислового розвитку Міністерства економіки Тайваню Цоу Юйсін.

Водночас він наголосив, що через воєнну секретність отримати повний доступ до таких технологій доволі складно.

Попри це, один із українських військових, який служить оператором БпЛА і проводив відпустку в Тайвані разом із дівчиною, був запрошений виступити перед членами парламентського Комітету із закордонних справ і національної оборони. За словами бійця, минулого літа він кілька годин детально розповідав про війну в Україні.

Інтерес до досвіду України серед мирних жителів Тайваню

Інтерес до українського досвіду зростає і серед цивільного населення Тайваню. Зокрема, 35-річна менеджерка проєктів із Тайбея Тіна Ху повідомила, що ознайомилася з посібником із цивільної оборони, де наведені поради щодо безпеки під час використання дронів, засновані на українських реаліях. Вона також уже визначила найближче укриття та підготувала для кожного члена сім’ї «тривожну валізу» з необхідними речами — батарейками, ліхтарями та запасами їжі.

Реклама

Тайвань став для України «воротами для китайських комплектувальних»

У бізнес-середовищі контакти також активізуються. Тайвань фактично став тим, що українські виробники дронів називають «воротами для китайських комплектувальних». Навіть після обмеження прямих постачань із Китаю до України — що, за оцінками українських чиновників, пов’язано з відносинами Пекіна та Москви — частина компонентів і надалі доступна через Тайвань.

Тайванські компанії нерідко постачають продукцію до України через країни Східної Європи. За даними аналітикині Самари Дюрр із тайванського Дослідницького інституту демократії, суспільства та нових технологій, 2025 року Тайвань експортував десятки тисяч дронів до Чехії та Польщі, значна частина яких зрештою опинилася в Україні — часто через благодійні ініціативи для потреб армії.

Співпраця України і Тайваню у сфері дронів

Співпраця розвивається в обох напрямках. У Тайвані міжнародні оборонні компанії рекламують свої безпілотники як перевірені у війні в Україні, хоча безпосередньо українські виробники їх не реалізують. У свою чергу, тайванські компанії відправляють власні розробки до України для тестування, зазначив генеральний директор Thunder Tiger Джин Су.

Крім того, міжнародні оборонні корпорації дедалі частіше залучають українських інженерів до створення рішень, спеціально адаптованих під потреби Тайваню.

Реклама

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України підприємець Олександр Мащенко змінив напрям свого бізнесу: замість обладнання для вейкбордингу він почав займатися розробкою морських безпілотників під брендом Strug. Згодом один із партнерів підприємця запропонував йому дослідити можливості використання таких систем для оборони Тайваню у разі потенційного вторгнення Китаю.

Як пояснив Мащенко, Україна здатна поділитися релевантним досвідом, адже Тайваню необхідні засоби, що можуть діяти на значній відстані в акваторії протоки між островом і материковою частиною Китаю. Йдеться як про підводні безпілотники, так і про надводні платформи з перехоплювачами — подібні рішення вже застосовуються Україною в Чорному морі.

Гендиректор американської компанії Neros Сорен Монро-Андерсон повідомив, що наразі в Тайвані тестують сотню безпілотників, створених на основі українських технологій. За його словами, компанія вже має представництво в Україні та розглядає варіант запуску виробництва безпосередньо в Тайвані.

«Наша мета — перенести напрацьовані в Україні технології до Тайваню та налагодити там масове виробництво», — зазначив він.

Реклама

Керівник іншої американської оборонної технологічної компанії Auterion Лоренц Маєр, яка також працює в Україні, торік уклав угоду про співпрацю з науковою установою в Тайвані. Розроблене його компанією програмне забезпечення для наведення активно використовується на фронті в Україні та постійно вдосконалюється.

У березні один із найбільших українських оборонних стартапів General Cherry оголосив про співпрацю з американською компанією Wilcox. У межах цієї домовленості дрони за українськими розробками виготовлятимуть у США, а продукція Wilcox, своєю чергою, постачається й до Тайваню.

У Тайвані виготовляють дрони за українськими технологіями

Україна зацікавлена в розширенні міжнародної співпраці та нещодавно уклала безпекові угоди з трьома країнами Близького Сходу. Водночас неконтрольоване поширення технологій українського походження за кордоном викликає певне занепокоєння.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що українські дрони не мають експортуватися лише як готовий продукт. Він закликає компанії пропонувати комплексний підхід — із підпискою на техніку, оновленням програмного забезпечення та послугами дистанційних операторів з України. На переконання керівництва держави, це сприятиме формуванню довгострокових безпекових партнерств.

Реклама

У березні Зеленський повідомив про виробничі майданчиків за межами України, де міжнародні компанії та окремі українські фірми виготовляють дрони за українськими технологіями. За словами високопосадовця та представника оборонної галузі, які говорили анонімно, один із таких об’єктів розташований у Тайвані.

Виробництво українських дронів за кордоном — що відомо

Нагадаємо, у лютому Зеленський повідомив, що 2026 року в Європі, зокрема у країнах Балтії та Півночі, запрацюють десять експортних центрів із виробництва українських дронів. Виробничі лінії вже діють у Британії, а в середині лютого мав стартувати випуск у Німеччині. Проєкти базуються на вітчизняних технологіях і фахівцях, зміцнюючи європейську безпеку та відкриваючи українським компаніям вихід на міжнародні ринки.

Загроза війни Китаю з Тайванем — останні новини

У березні Китай запропонував Тайваню «мирне возз’єднання», обіцяючи стабільне постачання енергоресурсів на тлі глобальної нестабільності через війну на Близькому Сході. Речник Пекіна Чень Біньхуа запевнив у готовності гарантувати острову енергетичну безпеку, проте Тайбей традиційно відкинув ці претензії, наголосивши на власному суверенітеті. Експерти розцінюють пропозицію КНР як черговий інструмент політичного тиску в умовах світової енергокризи.

Наприкінці квітня Тайвань привів флот і авіацію в готовність через появу китайського есмінця та фрегата поблизу островів Пенху в Тайванській протоці. Загалом за добу навколо острова зафіксували 22 літаки та 9 кораблів КНР. Міноборони Тайваню заявило про вжиття відповідних заходів спостереження, а президент Лай Чінте назвав такі дії частиною операцій у «сірій зоні» та психологічним тиском Пекіна з метою зміни статус-кво.

Реклама

Новини партнерів