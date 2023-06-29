Українські війська в Німеччині навчаються захисту від ядерних, біо- і хімзагроз – Bild

Українські військові навчаються в Німеччині захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.

Про це повідомляє Bild із посиланням на представника збройних сил Німеччини.

За інформацією видання, українські військовослужбовці проходять навчання у німецькому регіоні Альгау.

Представник збройних сил ФРН розповів, що Бундесвер надав Україні пакет дезактиваційних технологій. Тож тепер протягом трьох тижнів у казармах і на полігонах українські військові проходитимуть навчання щодо роботи з дезактиваційним комплексом.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

25 червня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія завершила підготування до теракту на Запорізькій АЕС: ворожі війська розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків електростанції.

На тлі можливої аварії чи теракту на АЕС у Запоріжжі та районі 29 червня розпочалися масштабні командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту області. Місцева влада розповіла, як діяти в разі отримання офіційного повідомлення про загрозу настання пов'язаної із ЗАЕС надзвичайної ситуації.

На випадок теракту на ЗАЕС українська влада підготувала план евакуації жителів кількох областей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

Так, у разі аварії на АЕС будуть евакуйовані близько 300 тис. людей – це стосується жителів Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Але посадовці наголошують, що це найгірший сценарій.

Радник керівника Офісу президента Україна Михайло Подоляк наголосив 29 червня – про можливий теракт на ЗАЕС потрібно говорити, "аби партнери шукали спроби, як повпливати на цю ситуацію".

Що робити у випадку радіаційної небезпеки, як підготуватися та уберегтися

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