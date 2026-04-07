Українські військові беруть участь у консультаціях щодо Ормузької протоки — Зеленський повідомив деталі

Володимир Зеленський

Українські військові беруть участь у міжнародних консультаціях щодо подальшого функціонування Ормузької протоки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, питання безпеки мореплавства має глобальне значення і є важливим для всього світу. Україна, з огляду на власний досвід забезпечення експорту та захисту судноплавства у Чорному морі, добре розуміє ціну стабільності на морських маршрутах.

«Безпечне мореплавство — це глобальна цінність, ми це знаємо по досвіду захисту в Чорному морі. Потрібно, щоб всі у світі це також цінували», — наголосив глава держави.

Водночас президент зазначив, що ситуація довкола Ормузької протоки залишається динамічною і може швидко змінюватися. На розвиток подій впливають, зокрема, обставини, пов’язані з Іраном, а також відносини між Європою та США.

Зеленський підкреслив, що попри поточну нестабільність, для України та європейських країн ключовим залишається довгостроковий інтерес — забезпечення безпеки.

Ситуація із Ормузькою протокою

