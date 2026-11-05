Українські військові побилися в готелі Словаччини: конфлікт закінчився смертю

Словаччина / © Associated Press

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У словацькому місті Тренчин між двома українськими військовослужбовцями спалахнув конфлікт, який закінчився трагедією. Під час бійки один із чоловіків дістав ножові поранення і помер дорогою до лікарні. Іншого затримала поліція.

Про це повідомляють словацькі видання Nový Čas та Pluska.

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За інформацією журналістів, інцидент стався в одному з готелів Тренчина, де перебували українські військові. Попередньо, вони можуть бути представниками авіаційного підрозділу, які проходять навчання у Словаччині.

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Між чоловіками виникла суперечка, що переросла у бійку. Під час конфлікту один із військовослужбовців, за повідомленнями ЗМІ, завдав іншому ударів ножем.

53-річний потерпілий дістав тяжкі поранення. На місце викликали медиків, які намагалися доправити його до лікарні, однак врятувати чоловіка не вдалося — він помер під час транспортування.

Словацька поліція затримала 53-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі.

Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини смертельного конфлікту.

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Раніше в Австрії вбили 35-річну українку

Нагадаємо, раніше в Австрії сталося жорстоке вбивство 35-річної українки Анни, яка навесні 2022 року втекла від війни разом із двома доньками. Як повідомляло Krone, на початку жовтня тіло жінки знайшли в під'їзді житлового будинку у Відні. Експертиза встановила, що вона загинула від тупих травм голови та тулуба.

За підозрою у вбивстві затримали її партнера — громадянина Румунії, який перебував на місці злочину. За словами знайомих, раніше українку неодноразово бачили із синцями та гематомами.

Після трагедії без матері залишилися дві доньки віком 7 і 13 років. Дівчатка перебувають під опікою відповідних служб, а надалі піклуватися про них має одна із сестер загиблої.

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