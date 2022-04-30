Українські військові уже освоюють зброю НАТО на американських базах — Пентагон

Бійці ЗСУ набувають навиків використання артилерії, радіолокаційних систем та нової бронетехніки.

Військовослужбовці українських збройних сил розпочали додаткове навчання на військових базах США, зокрема в Німеччині.

Про це повідомив на брифінгу 29 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

За його словами, українські військові освоюють нову артилерію, радіолокаційні системи та бронетехніку — тобто озброєння, яке “нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги в безпеці”.

Основну частину тренувань проводитиме Національна гвардія Флориди, а відбуваються вони щонайменше у трьох країнах, зокрема у Німеччині.

Того ж дня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США заявив, що “понад десяток рейсів” з військовою допомогою для України прибудуть до європейського регіону для подальшого транспортування до нашої країни “упродовж наступних 24 годин”.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів одноголосно проголосував за важливий закон про відродження програми часів Другої світової війни. Це дасть можливість президенту США Джо Байдену ефективніше відправляти Україні зброю для захисту від агресії РФ.

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