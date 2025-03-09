Підтримка F-16 від США зупинена, але є несподіване рішення для України - Forbes

Українські ВПС, не отримавши від США глушіння, тепер покладаються на союзників.

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа припинити поставки систем глушіння для українських ВПС ставить під загрозу їхню здатність ефективно захищатися від повітряних атак.

Таку думку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Українські ВПС можуть втратити важливі повітряні контрзаходи в критичний момент війни з Росією. Однак у них є підтримка союзників, і вони можуть покласти функцію глушіння на винищувачі Dassault Mirage 2000, які надходять із Франції.

Консорціум європейських країн — Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія — ще в 2023 році пообіцяв Україні 85 готових до польотів винищувачів F-16; перші 18 вже прибули, один із яких зазнав аварії, ймовірно через помилку української ракетної батареї.

Витривалі, надзвукові винищувачі отримали потужну підтримку США за адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Американці допомагали навчати пілотів, постачали запчастини і боєприпаси, а також доручили групі ВПС США програмування підфюзеляжних блоків радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131 для F-16.

AN/ALQ-131 є новим і критично важливим потенціалом для українських ВПС, які вступили у масштабну війну в лютому 2022 року без суттєвих систем глушіння. Це поставило українські літаки під небезпеку знищення російськими ракетами, що призвело до важких втрат на початкових етапах. Українці списали близько 100 літаків, більшість із яких у хаотичні перші тижні вторгнення Росії.

Українські F-16 набагато краще оснащені, ніж колишні радянські літаки МІГ та Су, і значно здатніші захищати себе і супутні літаки від російської ППО. Крім AN/ALQ-131, F-16 можуть нести інтегровану систему розподілу Pylon та інтегровані системи електронної боротьби Pylon: PIDS і ECIPS.

PIDS викидає металеві відбивачі та уламкові ракети для обману наближаючих ракет із радіолокаційним і інфрачервоним наведенням. ECIPS містить пасивний захист, доповнюючи активні відбивачі та уламкові ракети, включаючи глушник AN/ALQ-162 для придушення радарів на землі, а також систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для активації захисту.

AN/ALQ-131 може забезпечити "зону переваги в повітрі", що дозволяє досягти стратегічних цілей, пояснили у ВПС США. Українські ВПС активно використовують F-16 з AN/ALQ-131 для створення електронного шуму на екранах російських радарів. "Вони діють як "літаюча ППО" з передовими технологіями попередження про ракетний напад", — зазначила аналітична група Conflict Intelligence Team.

Але російські ВПС можуть обійти глушіння, перепрограмувавши свої радари для роботи на інших частотах. За часів Байдена ВПС США могли б коригувати свої частоти AN/ALQ-131 у відповідь на адаптацію Росії, але при Трампі українські пілоти можуть зіткнутися з проблемами через застаріле програмування.

На щастя, для українських ВПС надлишки Mirage 2000, які Франція надає, оснащені власними потужними глушниками, і жодні американці не беруть участі в їхньому програмуванні. Франція в кінцевому підсумку може передати десятки надзвукових Mirage 2000; перші кілька вже перебувають в Україні.

Французький Mirage 2000-5F оснащений системою попередження про радар Serval, постановником перешкод Sabre та розподілювачем дипольних відбивачів і пасток Eclair. Цей комплекс засобів радіоелектронної боротьби був на передовому краї війни в 1980-х, але почав відставати через покоління. Враховуючи цю слабкість і оцінюючи серйозність ракетної загрози Росії над Україною, Міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові системи електронного протидії на Mirage 2000 перед їхнім постачанням в Україну. Можливо, це буде аналогова система Integrated Countermeasures Suite Mark 2 або повністю цифрова Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Будь-яка з цих установок буде покращенням порівняно зі старою комбінацією Serval-Sabre-Eclair і потенційною заміною AN/ALQ-131, оскільки американські модулі відстають від російської адаптації. Французи залишаються вірними союзниками України і мають бути готовими коригувати системи глушіння за необхідності.

В довгостроковій перспективі українці могли б переобладнати свої F-16 на неамериканські засоби електронної протидії. Бельгійці робили подібне в 1990-х, тому це не є неможливим, але для цього може знадобитися більше часу і грошей, ніж Україна може собі дозволити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп може відключити підтримку F-35: у Німеччині побоюються такого рішення

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